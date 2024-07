Zapovjednik DVD-a Tučepi: Ljudi su izmoreni. Pomoć je došla, ali to nije dovoljno

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL/ilustracija

Situacija je južno od Makarske sve teža.

Požar se razbuktao prema Podgori, otkuda se za RTL-u Direkt javila reporterka i rekla da je završila evakuacija stanovnika u osnovnu školu.

“Povlačimo se, čekamo cisternu, čekamo nešto. Očekujemo pomoć. To nam je najveći problem. Da smo imali više vozila, više ljudi, posao bi bio bolji. Napravili smo sve što smo mogli. Ne možemo više, ljudi su izmoreni, došlo je nešto pomoći, ali to nije dovoljno. 250 ljudi je na terenu, ali je područje veliko, otvara se puno fronti”, rekao je zapovjednik DVD-a Tučepi Goran Bušelić za RTL Direkt.

“Ovakvu situaciju smo imali prije deset godina, tada je bilo bolje”

Na pitanje kako to da nema opreme, odgovara: “Fale cisterne, trebalo je na tome poraditi, unutrašnjost dići na noge, sve županije. Imali smo već takvu situaciju u Tučepima prije 10 godina, došla je cijela Hrvatska gasiti i to je bilo puno bolje. Danas nije baš tako bilo. Ne znam što je, ne sudjelujem u organizacijskim sastancima, ali nije dobro… Fali nam tehnike… Cisterne nema, nije dobro, to moram reći, žao mi je, ali nije dobro”, rekao je Bušelić ali ipak na kraju zaključio da će oni sve uspjeti obraniti.

