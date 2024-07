Nijemci upozoravaju svoje vozače na “trik s retrovizorom” kojim se služe naši susjedi: “Iskorištavaju trenutak šoka”

Podijeli :

Pixabay

Svatko tko putuje autocestom u Italiji treba biti oprezan jer prevaranti koriste "trik s retrovizorom" kako bi izvukli novac od vozača.

Nije riječ o nečemu novome, ali prevarantima još uvijek uspješno prolazi. Sada se ponovno često koristi i može skupo koštati turiste, piše njemački AutoBild.

“Oni posebno biraju vozila turista, bez obzira radi li se o malom automobilu ili karavanu”, objašnjava Christoph Thür.

Kako funkcionira ova prijevara?

Prevaranti turistima javljaju da im je automobil udaren za vrijeme vožnje autocestom. Zatim ih sustiže vozač i traži da stanu.

Ako to učine, žrtvama se pokazuje prethodno oštećen vanjski retrovizor i uvjerava ih se da je razlog tomu bočni udar tijekom vožnje na autocesti.

Zatim se od njih traži gotovina da se plati šteta te da se policija i osiguranje ne miješaju u to.

“Prevaranti iskorištavaju trenutak šoka i stavljaju svoje žrtve pod vremenski pritisak kako bi ih natjerali na nepromišljene radnje”, rekao je stručnjak za pravnik Jan Bartholl pri Travelbooku.

Što učiniti?

“Najbolje je uopće ne stati i snimati te fotografirati situaciju”, kaže Thür jer je često dovoljno da prevaranti primijete da ih se snima.

Prema riječima žrtava, talijanska policija u ovom slučaju nije od velike pomoći. “Htjeli smo to prijaviti policiji. Nažalost, rekli su nam da to nije moguće. Trebamo to samo prijaviti osiguravajućem društvu, a onda su nas opet poslali natrag”, rekla je jedna žrtva za austrijske novine Kleine Zeitung.

