Analitičar o jednom od slogana Marije Selak Raspudić: Kao parola za Međugorje

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Ilije Jandrića gdje je komentirao predstojeće predsjedničke izbore.

Osvrnuo se na slogane nezavisne kandidatkinje Marije Selak Raspudić. Jedan od njih glasi “više od karaktera”.

“To je zgodno i duhovito, ona mora igrati na to, ona nema dovoljan aparat, to što vidite, ja sam to. Ovo drugo mi se čini malo sumnjivo, Marija za Hrvatsku, to mi se čini više kao parola za Međugorje”, kazao je Puhovski.

Selak Raspudić o sloganu za kampanju: “Predsjednik je šaljivdžija pa će mu se sigurno svidjeti”

Selak Raspudić je u subotu predstavila svoj izborni program te se tom prilikom osvrnula i na slogane.

Što se tiče slogana “više od karaktera” koji podsjeća na onaj Zorana Milanovića “predsjednik s karakterom”, Selak Raspudić je kazala: “Predsjednik je šaljivdžija pa će mu se sigurno svidjeti. Nije riječ o pukoj provokaciji, svaka kampanja mora pokazati i malo duha i strasti da bi zaintrigirala građane i da bi pokazala da iza nje stoji osoba koja se može nositi s aktualnim predsjednikom.”

Dodaje da ovaj slogan ukazuje na to da smo u proteklom mandatu imali samo karakter. “Karakter ne može biti sam sebi svrha. Ne kaže narod slučajno težak karakter. Kad država postane rob vašeg karaktera, imate ovo danas – da se zbog inata ne mogu postići ključni politički dogovori, a radi se o sigurnosti građana.”

