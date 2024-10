Puhovski o NSATU misiji: Milanović to može riješiti u pet dana jednim dopisom

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Ilije Jandrića gdje je komentirao kako se tajna služba SOA našla u fokusu novog okršaja između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Puhovski navodi da Plenković slavi svoju poziciju i to na dva načina. “Nisam nikad čuo da imamo važne ustanove u državi koje same sebe nastoje potkopati. Sad imamo situaciju da najmoćniji čovjek u Hrvatskoj, Plenković, svjesno oslabljuje svoju poziciju izrazito lošim kandidatom za predsjedničke izbore, svjesno oslabljuje svoju poziciju time što se gura u glasanje u parlamentu koje gotovo sigurno ne može dobiti.”

Puhovski tvrdi da Milanović cijeli sukob oko NSATU misije može riješiti u samo nekoliko dana. “Predsjednik svoju poziciju, da ne treba ići u Wiesbaden, može riješiti u pet dana ako pošalje u Ustavni sud dopis i traži da se ocijeni da sukladno članku 7., stavak 4 Ustava nema mjesta za odlučivanje u Saboru jer je predsjednikova odluka konačna, ali njemu odgovara da se ide u Sabor da oslabi Plenkovića.”

“Svi su pobrkali uloge”

“Oporba treba tražiti što više ovlasti za Sabor, a Bauk i Ostojić predlažu da se neke osvlasti Odbora za nacionalnu sigurnost prebace na sastanak savjeta koji bi vodili predsjednik i premijer. Dakle, oni rade za Milanovića, a ne za Sabor, svi su pobrkali uloge i rade na slabljenju svojih pozicija i to će dovesti do situacije koja bi nekog anarhista mogla veseliti – da sustav ne funkcionira, do nevladljivosti”, istaknuo je politički analitičar.

Milanović Plenkovića optužio da želi postati diktator, a Plenković Milanovića nazvao lažljivcem Plenković na Općem saboru HDZ-a ponovno prozvao Milanovića: “Ne možemo dopustiti da građani to zaborave”

“Doći ćemo na razinu da nema mlijeka u trgovini, da tramvaji ne voze jer se stvari spuštaju kapilarno na niže”, dodao je.

Puhovski smatra da je primjer SOA-e indikativan. “Ostojić je imao pravo tražiti u ime odbora što se događa negdje drugdje, u Francuskoj, Njemačkoj… o ruskom utjecaju, a to je ovlast SOA-e. Da je bio malo oprezniji, mogao je tražiti očitovanje MUP-a pa da traži i organ pod premijerovom i predsjednikovom ovlasti.”

Nakon što se tražilo očitovanje SOA-e o tome financiraju li Rusi Milanovićevu kampanju, premijer je tražio očitovanje od SOA-e vodi li Vlada veleizdajničku kampanju.

“Kao malo djeca, Plenković ‘sad ću ja tebe tužiti'”, rekao je Puhovski.

NSATU misija: “Milanović to može riješiti jednim dopisom”

Milanović je u nedjelju pak poručio da je “spriječio dosad nezabilježen pokušaj političke otmice načelnika Glavnog stožera”. Ipak, Puhovski ponavlja da cijelu stvar oko NSATU misije može riješiti jednim dopisom.

“Može jedinim dopisom Ustavnom sudu to riješiti, a ne želi privatiti da Ustavni sud ima bilo kakvu funkciju. To je počelo s Milanovićem i referendumom o braku kad je mogao dobiti mišljenje Ustavnog suda da je referendum protuustavan, radije je išao na referendum koji je izgubio, to je problem nepoštivanja insititucija, Milanović izvana, a Plenković i HDZ iznutra i to je naša katastrofa”, kazao je Puhovski.

“Primorac je lutka na koncu”

Osvrnuo se i na govor HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Pirmorca koji je održao u nedjelju na Općem Saboru HDZ-a.

Milanović: Spriječio sam dosad nezabilježen pokušaj političke otmice načelnika Glavnog stožera Miro Bulj za N1: Plenkoviću je Milanović kandidat, a ne Primorac

“Jučer je rekao – on ne zna, jadnik, što govori – ‘ja ću biti predsjednik koji neće imati ego’. On je to sam rekao. Tko zna što je mislio, ali de facto nema ego, on je lutka na koncu, Plenkovićeva marioneta”, navodi Puhovski.

“Govori o sebi da je bio drgaovoljac od 1. do 31. srpnja 1991., u vrijeme kad su vlakovi još normalno putovali iz Zagreba u Beograd”, dodao je.

Vjeruje da neće napraivit ništa na izborima. “Doista se pojavljuje sumnja je li to HDZ-ova taktika da nastavi s igrom s Milanovićem na Pantovčaku.”

Puhovski ukazuje na još jedan problem, a to je da dio HDZ-ovaca ne podržava Primorca kao kandidata za predsjednika.

“On hoće reći ‘ja sam vaš’ jer je postalo očito da dio ljudi njega ne podržava. Imat ćete i večeras ankete, koje će pokazati da dio ljudi iz HDZ-a, iznad deset posto je spremno podržati Milanovića. To su stvari koje su problem, ili su se zaigrali ili teorija zavjere – da im ovaj ostane da imaju što raditi”, navodi Puhovski.

“Parola za Međugorje”

Osvrnuo se i na nezavisnu kandidatkinju Mariju Selak Raspudić i njen slogan “više od karaktera”.

“To je zgodno i duhovito, ona mora igrati na to, ona nema dovoljan aparat, to što vidite, ja sam to. Ovo drugo mi se čini malo sumnjivo, Marija za Hrvatsku, to mi se čini više kao parola za Međugorje”, kazao je Puhovski.

Puhovski smatra da je njen problem što pokušava plesati između ljevice i desnice.

Komentirao je i kandidatkinju Možemo!, Ivanu Kekin. “Da bi bila ljevičarska kandidatkinja, mora negdje položiti račun o tome kako je rasturila Novu ljevicu, važnu ljevičarsku stranku. Drugo, mora se doista opredijeliti jasno prema Milanoviću.”

Mostov kandidat je Miro Bulj koji je odmah po predstavljanju kandidature najavio pet referenduma.

“Njemu bi bilo važno da pokuša dostići Selak Raspudić. Oni su iz iste familije, ne može je dostići, ali će uzeti jedan dio glasova, a uzet će i jedan dio glasova na desnici”, smatra Puhovski.

Branka Lozo kandidatkinja je stranke Dom i Nacionalno okupljanje (DOMiNO).

“Stojim tu pred vama, svjesna da sam, nakon prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, kandidatkinja koja se po svemu razlikuje od svih predsjednika nakon njega, redom poteklih iz istog izvora, a kojima je srce ostalo u državi koje više nema, i u kojoj Hrvati više nikada neće živjeti!”, jedna je od poruka iz njenog promo videa.

“Nitko nije volio Jugoslaviju kao Tuđman”, započeo je Puhovski pa nastavio: “Lozo hoće reći da će to biti pohrvaćenje. To su histerične formulacije koje gube bilo kakav sadržaj iz vida, ako može imati uskličnik na kraju, to je njima važno.”

