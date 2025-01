Zaštitar vozio novac banke pa ukrao 57.000 eura: Stiskali su me kamatari…

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Krađa novca događala se postupno, mjesecima, dok je s kolegama prevozio novac iz poslovnica Erste banke i Interspara u trezor Fine u Zagrebu.

Uzimao jednu po jednu vreću s novcem

44-godišnji zaštitar optužen je za pronevjeru čak 57.000 eura koje je uzeo dok je s kolegama prevozio novac klijenata u trezor Fine.

Prema ovotjednoj optužnici, od svake pošiljke koju su kombijem prevozili u Finu uzimao je po jednu vrećicu s novcem sve dok ga nisu otkrili. Bio je to novac Erste banke i Interspara iz poslovnica u Zagrebu.

Samo u veljači učinio je to desetak puta: nekad je to bila vrećica sa samo 29 eura, a drugi put u njoj je bilo i 9000 eura. Sve je priznao i rekao da je uzimao samo jednu vrećicu po svakoj vožnji, prenosi Dalmatinski portal.

Zaglavio u kladionicama

“Ma bio sam u problemima i dugovima, stiskalo me je, morao sam to napraviti. Zaglavio sam u sportskim kladionicama pa su me stiskali kamatari”, otkriva on.

U zaštitarskoj tvrtki navode kako su već podmirili štetu klijentima. Kolegica koja je često bila u pratnji svjedočila je kako je zaštitar vrećicu s novcem mogao sakriti u pancirku jer ju je samo on nosio dok su ih prevozili, što je svima bilo sumnjivo.

“Kasnije sam od kolege saznala da mu je vratio posuđenih 200 eura i još ga je nagradio s 50 eura. Od svih je posuđivao novac. Nikad ga nije imao, a redovito je posjećivao ugostiteljske objekte”, zaključila je zaštitarka.

