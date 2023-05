Zatvara se dio jedne od najprometnijih cesta u Zagrebu, ovo su obilazni pravci

Podijeli :

Dio jedne od najprometnijih ulica u Zagrebu zatvara se za sav promet osim za tramvaje zbog radova na vrelovodu, objavio je Grad Zagreb.

“Za potrebe izvođenja radova revitalizacije vrelovoda Horvaćanska cesta (sjeverni i južni kolnik) na dijelu od Ulice Ferdinanda Budickog do ulice Hrgovići od utorka 23. svibnja 2023. godine od 9 sati do utorka 06. lipnja 2023. godine do 4 sata bit će zatvorena za sav promet.

Napominjemo da će za vrijeme navedenih radova javni prijevoz putnika (tramvaj) odvijati nesmetano.

Obilazni pravac:

Horvaćanska – Hrvatskog Sokola – Zagrebačka – Hrgovići – Horvaćanska i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da se iste pridržavaju kako bi se izbjegli štetni događaji, a sve sudionike u prometu molimo za strpljenje i razumijevanje”, objavili su na stranicama Grada.

