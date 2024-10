U Zagrebu se brojne ulice zatvaraju za promet, donosimo obilazne pravce

Podijeli :

U nedjelju, 13. listopada 2024. godine održava se 32. Zagrebački maraton zbog čega će biti zatvorene brojne gradske ulice.

Riječ je o atletskim utrkama duljine 10, 21 i 42 kilometara, a zagrebačka policija je objavila koji će pravci biti zatvoreni za promet.

Zatvorene ulice

Trasa utrke na 10 kilometara:

START: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Maksimirska – desno u Sermageovu – Rakovčeva – Martićeva – Smićiklasova – Đorđićeva – desno u Palmotićevu – lijevo u Amruševu – Zrinjevac – Teslina – Masarykova – Prilaz Gjure Deželića – Republike Austrije – Talovčeva – Trg Francuske republike – Grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – desno Vukovićeva – Ilica – CILJ: trg bana J. Jelačića.

Trasa utrke na 21 i 42 kilometara:

START: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Ribnjak – Medvešćak (zapadni kolnik – u suprotnom smjeru) – Ksaverska – okret Mihaljevac-Ksaverska (istočni kolnik – u suprotnom smjeru) – Medvešćak – Ribnjak – Vlaška – Maksimirska cesta – okret kod INA benzinskih postaja – Sermageovu – Rakovčeva – Martićeva – Smićiklasova – Đorđićeva – desno u Palmotićevu – lijevo u Amruševu – Zrinjevac – Teslina – Masarykova – Prilaz Gjure Deželića – Republike Austrije – Talovčeva – Trg Francuske republike – Grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – desno Vukovićeva – Ilica – CILJ: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića

(na 42 km trče se još dva kruga po trasi utrke na 10 km).

Radi osiguranja navedene atletske utrke, od 7.30 do 14.30 sati, uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena zabrana prometa za sva vozila na sljedećim lokacijama:

– od 9 do 10 sati na sljedećim prometnicama:

Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Šoštarićeva – Trg J. Langa – Ribnjak – Medveščak – Gupčeva zvijezda – Ksaverska c. Do Gračanske c – Gupčeva zvijezda – Medveščak – Ribnjak – Trg J. Langa – Šoštarićeva – raskrižje Draškovićeve i Vlaške.

– od 9 do 10.40 sati na sljedećim prometnicama:

Vlaška – Trg E. Kvaternika – Maksimirska c. do k.br. 150 okret i povratak istom trasom do ul J- Sermagea.

– od 9 do 14.30 sati na sljedećim prometnicama:

Maksimirska – Jordanovac – J. Sermagea – D. Rakovca – Martićeva – T. Smičiklasa – I. Đorđića – Palmotićeva – M. Amruša – Trg N.Š. Zrinskog – N. Tesle – Masarykova – Trg Republike Hrvatske – Prilaz G. Deželića – Republike Austrije – G. Mainza – Prilaz baruna Filipovića – J. Vukovića – Ilica – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Trg E. Kvaternika – Maksimirska do ul Jordanovac ( 2 kruga).

– od 07.30 – 14.30 sati zona Trga bana J. Jelačića i cijelom trasom utrke.

Obilazni pravci

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug – sjever i obratno su:

Selska cesta,

Ulica Jordanovac (osim u početnom dijelu utrke 9 – 10.40 sati),

Ulica Gojka Šuška , Mandlova

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok – zapad i obratno su:

Slavonska avenija – Zagrebačka avenija – Ljubljanska avenija

Branimirova ulica, Ulica Dubrava

Ilica od Selske ceste u smjeru zapada

Nakon starta utrke u nedjelju, 13. listopada 2024. u 9 sati prvi dio utrke krenuti će u smjeru Mihaljevca te će nakon prolaska trkača i povratka do Vlaške ulice, oko 10.00 sati promet na tom dijelu ceste biti pušten.

Isto tako prilikom prolaska prvog dijela utrke po Maksimirskoj ulici i nakon okreta kod benzinskih postaja Ina i ulaska trkača u Sermageovu ulicu, promet po Maksimirskoj ulici od Ulice Jordanovac u smjeru istoka biti će slobodan za promet.

Policija moli građane za razumijevanje, da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te da postupaju u skladu s uputama policijskih službenika i redara.

