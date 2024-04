Žena tužila Hrvatsku Europskom sudu: Ustavni sud je odbio i dijete dao ocu zlostavljaču, Centar je diskriminirao

Podijeli :

Mama iz Zagreba pokrenula je postupak protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava nakon što joj nije dodijeljeno skrbništvo nad sinom, iako je utvrđeno da ju je Centar za socijalnu skrb diskriminirao.

Još jedan je to proces koji baca loše svjetlo na sustav brige za dobrobit djece u Hrvatskoj.

Žrtva nasilnog muža

Ova žena bila je žrtva nasilnog muškarca, a njegov otac ju je u siječnju 2010. također napao i doslovno izbacio iz kuće. Zato je trogodišnji sinčić u prvi mah ostao živjeti s ocem, no majka je već 2011. zatražila skrbništvo.

U tom sudskom postupku doživjela je ozbiljnu diskriminaciju. Djelatnice centra ignorirale su njezine izjave o maltretiranju kojem je bila izložena.

“Niti jedna od njih tri nije ozbiljno shvatila moje izjave o obiteljskom nasilju pa ga nisu prijavile ni policiji ni Državnom odvjetništvu”, sjedočila je na sudu. “Psihologinja mi je doslovno rekla: ‘Uzmi dijete i bris'”, dodala je.

Prema njezinim riječima psihologinja i socijalne radnice nisu uopće zapisivale sve što im je ispričala, a jedna je, tvrdi, vidljivo bila na strani njezinog supruga.

Nemar socijalnih radnica

“Rekle su mi da je bolje da ostavim dijete kod tate budući da nemam riješeno stambeno pitanje. No, niti jednom mi nisu rekle da kao žrtva nasilja u obitelji imam pravo na smještaj u sigurnoj kući zajedno s djetetom. Nisu mu objasnile ni da imam pravo od sustava tražiti pomoć. Jednostavno su iskoristile moje neznanje i uvjerile me da je najbolje da dijete ostavim ocu”, opisala je što je doživjela u kontaktu s djelatnicama Centra.

Govorila im je tada i da joj bivši muž brani susrete sa sinom, no one ni to nisu bilježile. Kada je bivši muž zbog zlouporabe droge završio u zatvoru, ova žena zatražila je sudskim putem skrbništvo.

Što su zaključili sudovi?

Iako je prvostupanjska odluka bila u njezinu korist, nakon očeve žalbe Županijski sud u Zagrebu je 7. srpnja 2020. ukinuo tu presudu i odbio majčin zahtjev. U obrazloženju je, među ostalim, stajalo da je kontinuitet važan za normalan psihosocijalni razvoj djeteta.

Paralelno s borbom za skrbništvo mama iz Zagreba pokreće i postupak zbog diskriminacije u Centru za socijalnu skrb. To i dokazuje presudom koja je u rujnu 2021. postala pravomoćna. Sud je utvrdio da ju tijekom prvog postupka za skrbništvo 2010. djelatnice nadležnog Centra za socijalnu skrb nisu tretirale kao žrtvu obiteljskog nasilja, već su ju poticale da pristane da skrbništvo bude dodijeljeno ocu prijeteći joj da će joj u protivnom socijalna služba uzeti dijete.

Tu pravomoćnu presudu kojom je, dakle, dokazala diskriminaciju, ova žena iz Zagreba prilaže ustavnoj tužbi kojom je na Ustavnom sudu pokušala srušiti sudsku odluku o skrbništvu. No, iako se radilo o važnom dokazu, Ustavni sud odbio ga je prihvatiti uz obrazloženje da je podnijet izvan roka.

Tužba Europskom sudu

Nakon što je izgubila i spor na Ustavnom sudu, ova je žena protiv Republike Hrvatske pokrenula spor na Europskom sudu za ljudska prava. Prema službenom priopćenju u tužbi navodi da ju se diskriminiralo tijekom postupka za skrbništvo. Hrvatski sudovi isticali su potrebu za kontinuitetom iako je dijete izrazilo želju da živi s majkom. Osim toga, kaže da ju se diskriminiralo i dužinom sudskog postupka koji je trajao deset godina.

Predstavnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik sada mora odgovoriti je li diskriminacije doista bilo, je li ovoj ženi povrijeđeno pravo na obiteljski život te jesu li sudski postupci vođeni u Hrvatskoj bili pravedni.

