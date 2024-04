Most najavljuje istragu HDZ-ovih ministara: “Svjedočili smo golemom kriminalu”

Podijeli :

Mostovi kandidati na parlamentarnim izborima 17. travnja Nino Raspudić i Nikola Grmoja obratili su se javnosti i time dali do znanja u kojem smjeru će ići njihova kampanja, ali i potezi u slučaju da dođu na vlast.

Kao glavnu stavku istaknuli su pitanja vezana za pandemiju koronavirusa.

Raspudić: “Milanovićeva bomba je bacila sjenu na vrlo zanimljivu stvar…”

“Tužitelji su se počeli baviti Ursulom von der Leyen i njenih poruka s čelnikom Pfizera pa podsjećamo da smo se bavili time i tražili formiranje saborskog povjerenstva koje bi se bavilo radom Stožera i drugih institucija tijekom covida i drugih pandemija. Vladajući su to glatko odbili, a od tada prisutnih Vilija Beroša i Davora Božinovića nismo dobili nijedan odgovor na četiri goruća pitanja. Jedan od naših prvih poteza bit će osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih institucija iz više razloga jer smo svjedočili golemom kriminalu. Podsjetit ću samo na primjer Lamborghini HDZ-ovog klinca iz Varaždina, a ovo s Von der Leyen je dodatni argument”, kazao je Nino Raspudić.

Dakle, četiri pitanja koje će buduće povjerenstvo pitati su sljedeća, navode iz Mosta:

1. Zašto je Vlada koncem ožujka 2020. svu nabavu opreme stavila pod oznaku “tajno” i mimo zakona o javnoj nabavi?

2. Na temelju čega su uvedene covid potvrde?

3. Tko je i kako odlučio da Hrvatska dobije 19 milijuna cjepiva?

4. Zašto Hrvatska, za razliku od niza europskih zemalja, nije učinila ništa od raskidanja tih lihvarskih ugovora s farmaceutima kad cjepiva očito više nisu potrebna?

Raspudić naglašava da je sve to potvrda kriminala i tvrdi da su covid potvrde odgovorne za tisuće umrlih.

“Ovo je podsjetnik na ono što se dogodilo i što smo tražili, ali i najava onoga što ćemo tražiti s novom većinom. Odgovorni će odgovarati”, zaključio je Raspudić.

Riječ je potom preuzeo Nikola Grmoja, kandidat za premijera.

“Želim da se građani vrate u ono razdoblje kad im je bilo zabranjeno ići iz županije u županiju, kad im je bilo zabranjeno okupljanje i kad su im prava bila uskraćena. Bili smo jedini glas razuma, a napadalo nas se žestoko. Nismo bili napadani samo od strane Stožera, vladajućih i premijera, sjetite se napada Peđe Grbina, Milorada Pupovca, Anke Mrak Taritaš, onih iz Možemo, koji su bili najžešći u zahtjevima da se cijepi sve što hoda, iako za to ni za covid potvrdama nije bilo potrebno. Razmislite što će biti sutra ako dođe nekakva nova ovakva ugroza, tko će biti ponovno na strani razuma, ovi koji su u vrijeme krize podlegli službenom narativu ili oni koji su bili na vašoj strani u to vrijeme. Kao kandidat za premijera najavljujem osnivanje povjerenstva koje će istražiti mega pljačku koja se dogodila tijekom pandemije. Želim i svim građanima poručiti da ćemo, po uzoru na Sloveniju, uvesti zakon da će oni koji su dobili prekršaje zbog nepoštivanja mjera biti obustavljeni. I kazne će se vratit onima koji su ih morali platiti. Time smo prva politička opcija koja to obećava”, istaknuo je Grmoja pa dodao:

“Ovo bih rekao na samom kraju i osvrnuo se na bitnu stvar koja se događa u Dalmaciju. Pozivam medije i hrvatsku javnost da ne nasjednu na spin prepadnutog Plenkovića, koji izbjegava sučeljavanja. Cijelo vrijeme tvrdi da Milanović nije kandidat pa ako nije, zašto odbija sučeljavanje s kandidatima? Očekujem organiziranje sučeljavanje. Ako Plenković to izbjegne, možete zamisliti koliku će političku štetu pretrpjeti. Znamo zašto se boji. Boji se jer nema odgovora na brojna pitanja. Pokazao je da kad grmi, traži izliku kako izbjeći odgovornost. U Baškom Polju je deložacija ljudi koji u tom kompleksu žive već 40 godina, među njima su i hrvatski branitelji. To su žene koje su kuhale 90-ih godina, kad su ovakvi kao Plenković izbjegli ono što im je dužnost. Tajkun Vujnovac je kupio za siću najvrednije zemljište, možda i na cijelom Jadranu, a ljude se deložira iz njihovih domova. Taj isti Vujnovac stoji iza HDZ-a i Domovinskog pokreta, stranaka koje su na vlasti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Takvima ćemo se žestoko suprostaviti.”

Što se kampanje tiče, Grmoja kaže da je prekratka za obilazak cijele Hrvatske.

“Obilazit ćemo teren, na društvenim mrežama smo dobri i mislim da ćemo uspjeti poslati naše poruke. Velike skupove nećemo organizirati. Mislim da smo svojim djelima pokazali što smo i tko smo, kao i da su ljudi mogli shvatiti da smo uvijek na njihovoj strani. Teško da kampanja može nešto posebno presuditi”, naglasio je kandidat Mosta i Suverenista za premijera.

