Žene će do kraja godine raditi besplatno

Damir Spehar/PIXSELL / Ilustracija

Žene u Hrvatskoj u prosjeku zarađuju 1.032 eura manje od muškaraca zbog čega će do kraja godine raditi besplatno, upozorila je utorak saborska zastupnica SDP-a Andreja Marić u povodu Europskog dana jednakih plaća.

“Od sutra kada se obilježava Europski dan jednakih plaća žene do kraja godine rade besplatno. Problem je to na kojem trebamo raditi ne samo putem europskih direktiva koje nas ne to tjeraju, nego na temelju pozitivnih primjera trebamo nešto napraviti i sami” kazala je Marić.

Problema je, kaže, puno a usporedbe plaća između muškaraca i žena su porazne.

Na razini Europske Unije razlike u plaćama iznose 13 posto, dok su u Hrvatskoj 11 posto premda su u nekim sektorima te razlike još I veće. Potrebno je približiti se zemljama poput Luksemburga koji su jaz u plaćama sveli na 0.2 posto.

“Potrebno je raditi na transparentnost jer žene i muškarci na jednakim pozicijama moraju biti jednako plaćeni. Također moramo priznati ulogu žena ne samo kao vrijednih nositeljica društvenog i poslovnog života nego im priznati I ono što rade kroz svoju ulogu majki u svom obiteljskom životu” rekla je Marić, napomenuvši kako je upravo obiteljski život jedan od mogućih razloga koji dovode do problema nejednakih plaća.

“Ravnopravnost spolova je temeljna ustavna vrednota prema kojoj bi žene i muškarci trebali biti jednako zastupljeni u javnom i privatnom životu, imati jednaki status te jednaku korist od ostvarenih rezultata rada. U visoko obrazovanim ustanovama žene su zastupljenije, međutim na rukovodećim poslovima puno su manje zastupljenije od muškaraca” izjavila je Marić.

Klub zastupnika SDP održao je utorak i okrugli stol na temu “(Ne)jednake plaće između žena i muškaraca-iz perspektive svijeta, Europske unije i Republike Hrvatske”.

