Sukus rasprave bio je usmjeren na odredbu po kojoj intendante nacionalih kazališta više ne biraju predstavnička tijela, već gradonačelnici.

VEZANE VIJESTI Ministrica kulture odbila smjenu intendanta splitskog HNK Puljak: Situacija s HNK čin političkog nasilja HDZ-a prema građanima Splita

OBULJEN: To je konzistentno sa svim što smo radili s drugim zakonima. Jednako kao što ministar imenuje upravna vijeća i ravnatelje ustanova kojima je osnivač Ministarstvo, predložili smo da gradonačilnici biraju osobe koje vode institucije kojima je osnivač grad. Cijela rasprava u Saboru je gotovo isključivo bila na tome kako nekoga imenovati, smijeniti. Nijedan zastupnik nije rekao što je kazališna djelatnost. Za mene to nije tema. Argumenata zapravo nije bilo, nikakvog protupitanja. Mislim da je puno važnije da se na kvalitetan način određuje status umjetnika. Zakon je usuglašen sa svim stukovnim udrugama i sa sindikatom. Mislim da je i iz njihovih komentara jasno da se s većinom slažu. Umjetnici, ravnatelji smatraju da je dobar. Uvijek, naravno, postoje pojedinci koji misle da je nešto moglo drugačije.

PULJAK: Naravno da je rasprava koncentrirana na ono što je najveći problem zakona. Nadam se da će se do drugog čitanja promijeniti. Nije dobro da se kultura centralizira na ovaj način, ali to je u skladu HDZ-ove vladavine, koji želi upravljati ne samo kulturom, nego i lovačkim društvima, sportom, svim drugim saveza. Split s 50 milijuna kuna, Ministarstvo s 2 milijuna financira HNK. Osnivač je grad, a zakonom se dovodi do toga da ministrica želi da ona potvrđuje imenovanje intendanta i njegovo razrješenje. To je nekakav ostatak starih vremena.

“Moja odluka bila je krik za zaštitu kulture”

OBULJEN: Ajmo prvo o činjenicama, Ministarstvo financira s četiri milijuna. A argument ‘mi plaćamo pa možemo kršiti zakon’ nije u redu. Ne volim licemjerje ni u životu ni u politici. Polazim od sebe, niti jednog ravnatelja nisam smijenila prije kraja mandata, a oni koji su dobro radili bez obzira imenovali ih Zlatar Vilović ili Hasanbegović, dobili su novi mandat. U Splitu se u potpuno protuzakonitoj proceduri krenulo u smjenu intendanta. Ja sam iskoristila zakonsku mogućnost i štitila instituciju. Ni vi ni vaša stranka niste rekli da ćete smjenjivati ljude mimo zakona. Stalno lijepite etikete drugima. Ljudi koji vode kulturne institucije imaju pravo ne baviti se politikom i ja to kao ministrica doslijedno zagovaram. Tko će se javljati za ravnatelje ustanova ako to ovisi o tome kakve su dinamike u gradskim vijećima. Moja odluka je bila krik za zaštitu kulture. Ja sam tako postupala šest godina. Niti jedno vijeće koje sam naslijedila nisam smijenila jer mislim da je to demokracija. Da je intendant nešto skrivio i da ste vi to proveli sukladno zakonu, ja bih to potvrdila. Samo treba poštivati zakon.

PULJAK: Ako mogu razbiti sve spinove… Kazališno vijeće u Splitu analiziralo je rad intendanta i nije prihvatilo njgov ni programski ni financijski izvještaj. Vi ste bez da ste vidjeli odluku najavili da nećete potvrditi smjenu.

OBULJEN: Nemojte govoriti neistine. Strašno. Sve se lako može provjeriti.

PULJAK: On je izvršio samo 45 posto planiranog programa.

OBULJEN: Koje kazalište je u pandemijsko doba izvršilo, recite mi…

PULJAK: Ono čega se vi bojite je da je vaš gradonačelnik stavio potpis na aneks ugovora ravnatelju opere, a aneks je protivan sadašnjem zakonu.

OBULJEN: Ovo što vi navodite o ugovorima nije bilo navedeno u razlozima razrješenja. Zašto natječaj za novog intendanta nije raspisan?

PULJAK: Bili su izbori.

“Gdje piše da demokracija traje od 8 do 16?”

OBULJEN: Za vrijeme interregnuma niste mogli pripremiti program, ali ste mogli nastavit rušiti, sazivati sjednicu Kazališnog vijeća, na to sam reagirala. U 21.50 sazvato sjednicu koaj onda traje do 23 sata

PULJAK: Tko ste vi da određujete poslovnik Kazališnom vijeću? Gdje piše da demokracija traje od 8 do 16? Oni su se sami dogovorili kada se mogu sastati.

OBULJEN: Iziđete i kažete da je vaša parola ili HDZ ili Hrvatska. Dođemo ovdje i opet se bavimo samo politikom.

PULJAK: Stalno skrećete s problema.

OBULJEN: Vi ste na gradskom vijeću odbili druge ustanove, nemam na njih nikakav utjecaj, sve izvještaje ste odbili, uključujući i onaj v.d. ravnatelja Hrvatskog doma iza kojeg su stale sve udruge, ja ne znam koja dvorana i kulturni prostor je u tako malo vremena napravio toliki iskorak. Bez argumenata. Ili odbijate ili ste suzdržani, meni to sliči na jednu kulturnu revoluciju. Ako imate viziju dajte da i mi čujemo, ali to rušenje, to su strašni udarci za kulturu.

PULJAK: Imali smo viziju da maknemo kazalište iz ruku Keruma i HDZ-a.

OBULJEN: Eto, priznajete da vam je samo do politike.

PULJAK: Njima je kazalište bilo plijen.

OBULJEN: Strašno. Ma koji plijen?!

Ostaje li Ministarstvo otvoreno tome da iz Zakona makne odredbu da ministar potvrđuje imenovanja i razrješenja?

OBULJEN: Zaista sam tu zdvojoena i nakon saborske rasprave namam nikakav jasan smjer, radi se o tome da su to nacionalna kazališta, nakon novog Zakona Ministarstvo će ih više financirati. Mislim da bi trebalo imati neki model dogovaranja. S druge strane, možda se to zaista može skroz otkloniti. Mi smo reagirali nakon onog što se dogodilo ovog ljeda, to je užasan udar na institucije. Tako se u demokraciji ne radi.

PULJAK: Ne. moram uskočiti…

OBULJEN: Ma ne možete vi…

PULJAK: Vaš je udar na institucije. Ne poštujete odluke lokalne zajednice!

OBULJEN: Niste izašli na izbore i rekli da ćete raditi protuzakonito. Ne možete kršiti zakon.

PULJAK: Nemojte spinati da je protuzakonito.

OBULJEN: ne spinam.

PULJAK: Vaš gradonačelnik je napravio nešto protuzakonito, imate stahovati od DORH-a.

OBULJEN: Ovako se u demokraciji ne radi. Ako mislite da sam ja nešto napravila, prijavite.

PULJAK: Vi sebi stavaljate ovlasti veće od belgijskog kralja.

OBULJEN: Vi pokazujete da uopće ne razumijete rad kazališta.

Cijeli dvoboj pogledajte u videu:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.