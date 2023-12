ZET-ovci spremaju prosvjed, prvo idu na sastanak s Tomaševićem

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a zbog sve učestalijih i brutalnijih napada na vozače i kontrolore te drugo prometno osoblje danas će od 12 do 12:30 sati zaustaviti promet autobusa na okretištu Črnomerec.

Iz Sindikata zagrebačkog Holdinga-ZET upozoravaju na “maćehinski” odnos grada Zagreba prema radnicima ZET-a. “Koja je to granica do koje treba doći da se napokon stane iza svojih radnika, treba li na žalost doći do smrtnih posljedica?”

Do posljednjeg napada došlo je ovog tjedna, a navode da su samo u 2023. godini vozači i kontrolori karata fizički napadnuti šest puta. Traže da Grad osudi napade i da se radnicima koji su doživjeli napad na radnome mjestu osigura pravna i svaka druga pomoć, da se izazove pozitivan pritisak prema državnim institucijama za sankcioniranjem takvih slučajeva, da se edukativno i istinito djeluje prema javnosti sa poteškoćama.

“Grad Zagreb je možda (?) učinio dobar prvi korak, jer je sutra u 08:30h, zakazan sastanak između gradonačelnika Tomaševića i predstavnika 3 sindikata (Jelić, Matijević, Jović), na kojem očekujemo konkretne, realne i ostvarive korake koje planira vlasnik Grad Zagreb poduzeti sa jednostavnim ciljem, a to je zaštita vlastitih radnika od učestalih i sve agresivnijih napada na naše radnike i ta nezainteresiranost i “maćehinski odnos” prema radnicima ZET-a, treba završiti”, poručili su iz Sindikata.

