Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je izlagače na 44. međunarodnom sajmu knjiga Interliberu koji se od 8. do 13. studenoga održava na Zagrebačkom velesajmu, nakon čega je pred medijima komentirao aktualne političke teme.

Komentirao je prodaju udjela Fortenove.

“Ja bih bio sretan da su to preuzeli mirovinski fondovi, ali oni isto moraju voditi računa o nekim kriterijima. Ali o tome odlučuju samo oni”, rekao je Milanović.

Premijer Plenković rekao je da mirovinci imaju puno toga za objasniti.

“On voli prijetiti bezveze i u prazno. Prozivati SOA-u, kao ona bi trebala znati što se događa. To je neodgovorno kad imaš toliku moći i odgovornosti u rukama, imao sam je i ja, ali ne bi mi palo na pamet da kažem odite pitat SOA-u. SOA nije KGB hvala Bogu, nije ni CIA. To će Plenković morati objasniti što je mislio pod tim. Neće oni morati ništa objasniti osim ako nisu članovi Predsjedništva HDZ-a, ali nisu. Odgovaraju vlasnicima, strogo su regulirani, i ovakve odluke donose sami”, komentirao je Milanović.

Rekao je da ne zna ništa o fantomskom arapskom investitoru. “Nikad čuo za njega, nemam nikakve informacije. On je kupio te dionice, to je to. Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je bitno da ta Fortenova nastavi raditi.”

