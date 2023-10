Milanović žestoko po Plenkoviću: Ne znam što čovjek izvodi, čude mu se i njegovi…

Podijeli :

N1/ilustracija

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Plaškog u povodu Dana općine.

Nakon događaja Milanović se obratio medijima.

Predsjednik je opet govorio o Zakonu o izbornim jedinicama koji je još jedan kamen spoticanja između njega i Vlade.

“To je potpuno suludo, ne znam što čovjek izvodi. I ovako kako je potpisano vrijedilo bi”, kaže.

“Nije točno, laže”, kaže na tvrdnje da je potpisivao zakone ranije. Potpisivao je, kaže, jer su njegove suradnike zvali iz Sabora, ali nikada nije potpisao ništa s točno definiranim datumom “Imali su od veljače vremena da to 10 puta izglasaju. Trebalo je to samo prešutjeti i ići dalje. Ali čovjek stalno dolazi po replike i čude mu se i njegovi. Ovo je baš jadno, tovari kola, idemo dalje…”

“Postoje rokovi u kojima svako mora odraditi svoj posao. Ti su ušao u moj rok, ne može, makni se. To se zove laž, to je svjesno manipuliranje. Ova vrsta nasilja, ne. Što više pričamo o tome ljudima je sve jasnije s kakvim varalicom imaju posla”, kaže.

Što se tiče izbora i sastavljanje Vlade nakon njih, Milanvoić kaže kako će raditi po običaju. “Nije jasno regulirano UStavom, ali kaže da predsjednik daje mandat onome tko uživa potporu većine zastupnika u Saboru. Na majke mi? Ne, zna se kako se to dokazuje. Potpisima. Idu li potpisi na grafološko vještačenje, to bi bilo savršeno”, kaže Milanović.

Na pitanja o situaciji u Gazi, Milanović kaže da je to idiotski potez Izraela koji je nakon Hamasovog masakra u Gazi izgubio njegove simpatije. “Nema mjesta drugim zastavama u Hrvatskoj, osim u strogo reguliranim situacijama”, kaže Milanović i dodaje kako će u svoj uredu spustit zastave EU-a i NATO-a na nižepozicije od hrvatske zastave. “Hrvatska zastava i NATO-ova zastava nisu iste”, kaže i dodaje da se u ovoj zemlji zna kako se zastavama raspolaže.

“Pravo na obranu ne uključuje pravo na osvetu i ubojstva civila”, kaže.

Govoreći o izvlačenju hrvatskih državljana iz Izraela, Milanović ponovno spominje riječ idiotizam i objašnjava da to može biti i nesposobnost, nekompetentnost.

Na pitanje o navijačima u grčkim zatvorima, Milanović ponavlja svoju raniju izjavu da je tamo zarobljeno sto ljudi. “To nema veze s vladavinom prava i ako se ovako nastavi EU-a neće ni biti”, govori predsjednik.

Što se tiče migrantske krize, Milanović kaže da država relativno dobro upravlja granicom. Kaže i kako neće ponavljati ono što je već govorio. “Policija ima moju podršku, ovi migranti nisu kao oni 2015. ovdje ima svakakvih tipova, i mutnih”, kaže.

Milanović je komentirao i susret ministra pravosuđa i Frane Barbarića. “To je loše za reputaciju HDZ-a? Imaju tamo ljudi ogrezli u muljaže do nosa, a Barbarić je očito napravio pogrešku, išao je djedovinu koju ima legaliziranu širiti za par pedalja. REkao sam mu jutros da je od sebe napravio metu, a i tako je meta. Nije li on upozorio na one probleme s plinom?”, pita Milanović. “HEP je obavijestio Ministarstvo o isteku rokova. NEma tu vaganja. Ne treba zbog toga dobiti orden narodnog heroja. U tim njihovim spačkama ne želim sudjelovati”, kaže.

Govoreći o optužnici protiv Milorada Dodika, Milanović kaže kako ga Amerikančići i Englezići žele uništiti kako bi na vlast doveli prave četnike. “Radi reda u Palestini i Ukrajini ako možeš. Ti ljudi rade štetu BiH”, kaže predsjednik.

Milanović je spomenuo i “manijakalni poriv jednog čovjeka da se nekome napije krvi” govoreći o izmjenama zakon kojima bi se kriminaliziralo curenje informacija iz istraga. “Mi smo tu tajnost ukinuli 2013. i proglasili smo to nejavnim. Zašto? Zato što se nije u ne znam koliko godina pokrenuo nijedan postupak. A zante tko je najviše pušta inforacije? DORH i USKOK, a onda poslije i predstavnici obrana. Da bismo od te travestije, farse, napravili nešto uljuđeno, to smo naprosto ukinuli. Dolazi osvetoljubivi gojenac koji želi provoditi tiraniju nad novinarima jer mu je netko objavio fotografiju žene”, govori Milanović dodajući da mjesecima iz razgovora izlaze podaci o tome “kakvom strankom i Vladom on upravlja”.

“Vidimo kakvi sve razgovori, kakvi kontakti se ostvaruju. Vjerojatno većina nije kazneno djelo, ali ukazuju što DORH radi, a što ne radi. Da nismo to pročitali ne bismo znali kakve silnice vladaju u tom svijetu i postavili si pitanje zašto DORH nije ispitao Miševića ili Horvata ili… Njih je trebalo ispitati, a DOHR to nije napravio.”

“Ako taj divljački, manijakalni propis stupi na snagu… I ja sam bio premijer, imao sam fiks ideje, nešto o oporezivanju novina i odustao sam, nije to bila moja najbolja ideja. Ali da idem hapsiti, kao naš gojenac, on bi hapsio ljudi koji štite javni interes. … Obećavam svima koji se ogriješe o taj zakon, ako stupi na snagu, da ću pomilovati svakoga tko dođe na udar tog zakona. Konačno vidim smisao u institutu pomilovanja. Svaki novinar kojeg uhapse jer je objavio fotografiju Plenkovićeve strine, ja ću ga pomilovati”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.