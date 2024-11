Objavljena nova prognoza snježnih oborina za ovu zimu: Čeka nas iznenađenje

Podijeli :

Najnovija prognoza snježnih oborina za zimu 2024./2025. potvrđuje atmosfersku prisutnost fenomena La Niña. U usporedbi s prognozom od prošlog mjeseca, novi podaci pokazuju porast snježnih oborina u dijelovima Sjedinjenih Država i južne Kanade te nešto više snježnih oborina u Europi nego u prethodnoj prognozi.

La Niña je anomalija temperature oceana u ENSO regijama. Ovo je područje tropskog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze otprilike svake 1-3 godine. Topla faza naziva se El Niño, a hladna faza La Niña, piše Severe Weather.

ENSO faze značajno utječu na tropsku kišu, uzorke tlaka i složenu dinamiku između oceana i atmosfere.

Slika ispod prikazuje obrazac cirkulacije hladne faze, za koju se predviđa da će utjecati na nadolazeću zimsku sezonu.

Promjenom cirkulacije, ENSO značajno utječe na tropske padaline i obrasce tlaka. Ovo mijenja sustav povratnih informacija između atmosfere i oceana, koji širi utjecaj ENSO-a globalno, utječući na zimsku temperaturu i obrasce snježnih oborina.

U nastavku možete vidjeti analizu oceanske anomalije, s označenom glavnom ENSO regijom. Prikazuje površinu oceana hladniju od normalne u središnjim i istočnim ENSO regijama. Ove hladne anomalije imaju “valoviti” oblik zbog jakih istočnih pasata koji guraju vodu prema zapadu, donoseći dublju, hladniju vodu na površinu.

Ispod je analiza koja pokazuje pad temperature. Negativne anomalije i zahlađenje predviđaju se tijekom jeseni i zime 2024./2025. Prosjek prognoze je unutar praga La Niñe.

Gornja slika pokazuje da je čak i rano proljeće oceanska anomalija još uvijek bila iznad normale, ali se počela brzo hladiti.

Dobro je poznato da promjene u oceanima utječu na zimske vremenske obrasce, kao i na potencijal snježnih oborina. Pobliže ćemo pogledati vremenski utjecaj koji La Niña obično pokazuje iznad Sjeverne Amerike, gdje ima izravniji utjecaj.

Nije poznato da Europa ima bilo kakve specifične/izravne utjecaje jer je predaleko od izvora. Ali to ne znači da nema utjecaja.

La Niña mijenja vrijeme na globalnoj razini, ali osim izravnog utjecaja na Sjedinjene Države i Kanadu, mjesta poput Europe imaju mnogo drugih čimbenika na djelu prije nego što se izravniji utjecaj La Niñe može proširiti tako daleko.

Nakon El Niña, stiže i La Niña: Evo kako će ovaj vremenski fenomen utjecati na zimu

La Niña nad Sjevernom Amerikom

Glavni utjecaj ovih oceanskih anomalija može se vidjeti u promjenjivim uzorcima mlazne struje. Mlazna struja velika je i snažna struja zraka (vjetra) na visini od oko 8-11 km (5-7 milja), koja teče poput atmosferske rijeke.

Obično je snažan blokirajući sustav visokog tlaka u sjevernom Pacifiku najčešći učinak hladne ENSO faze (La Niña). To obično preusmjerava polarni mlazni tok prema dolje iznad sjevernih Sjedinjenih Država.

Kruženje snažnog sustava visokog tlaka potiče razvoj područja niskog tlaka iznad Aljaske i zapadne Kanade. To gura mlazni tok prema dolje između dva snažna tlačna sustava u sjeverne Sjedinjene Države.

Slika ispod prikazuje preusmjeravanje mlazne struje iz La Niñe i rezultirajuće vremenske obrasce koji se razvijaju iznad Sjedinjenih Država i Kanade.

Pomaknuta mlazna struja donosi niže temperature i zimske oluje iz polarnih regija u sjeverne i sjeverozapadne Sjedinjene Države. U južnim državama prevladava toplije i suše zimsko vrijeme.

Gledajući analizu temperature za neke od novijih zima La Niñe, možete vidjeti područje hladne anomalije ispod mlazne struje u zapadnoj Kanadi i sjeverozapadnom dijelu Sjedinjenih Država. Hladnije područje proteže se preko srednjeg zapada i dolje u južne središnje ravnice.

Čeka nas hladnija i oštrija zima nego što se predviđalo: Za sve je kriv polarni vrtlog

Vrijeme toplije od uobičajenog i blage zime razvijaju se u jugozapadnim i istočnim Sjedinjenim Državama i istočnoj Kanadi. Glavna dinamika zimskog vremena obično se razvija između toplih i hladnih anomalija na srednjem zapadu i središnjim Sjedinjenim Državama.

Podaci također pokazuju da uzorak mlaznog toka La Niñe značajno utječe na potencijal snježnih oborina nad Sjevernom Amerikom jer sustavi tlaka idu drugačijim putem.

Hladniji zrak je lakše dostupan sjeveru Sjedinjenih Država.

Na donjem grafikonu NOAA-Climate možete vidjeti prosječni uzorak snježnih oborina za slabe godine La Niñe, kao što predviđa prognoza za nadolazeću zimsku sezonu.

Uz sjeverozapad Sjedinjenih Država i srednji zapad, sjeveroistok Sjedinjenih Država i istočna Kanada pokazuju veći potencijal za snježne oborine u takvim ENSO uvjetima.

Najnovija prognoza snježnih padalina

Ove prognoze pokazuju anomaliju padalina snijega. To znači da prikazuje područja za koja se predviđa da će pasti više (ili manje) snježnih oborina nego što je uobičajeno. Na primjer, ako se predviđa da će za neko područje pasti manje snijega nego što je uobičajeno, to ne znači da neće biti snijega. To samo znači da se očekuje manje snježnih padalina nego inače.

Počet ćemo s ECMWF-om, najčešće korištenim i visoko cijenjenim sustavom sezonskog predviđanja. Prvo ćemo se osvrnuti na prognozu za Europu, a zatim za Sjedinjene Države i Kanadu.

Europa po mjesecima

Prvo, sezonski prosjek pokazuje ispodprosječnu količinu snijega na većem dijelu kontinenta. Nad Skandinavijom se predviđaju neka područja s pojačanim snježnim oborinama zbog utjecaja sustava niskog tlaka i mlazne struje nad sjevernom Europom.

Ali ako pogledamo sezonsku promjenu prognoze, možemo vidjeti da najnovija prognoza zapravo pokazuje više snježnih padalina od prethodne prognoze. U usporedbi s prognostičkim podacima iz rujna, listopadski podaci pokazuju više snježnih oborina nad srednjom i zapadnom Europom.

Posljednja prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje manje snježnih padalina od normalnih u većem dijelu kontinenta. Više snježnih padalina očekuje se daleko na sjeveru iznad sjeverne Skandinavije.

Siječanjska prognoza nastavlja sa smanjenim potencijalom snježnih oborina u većem dijelu kontinenta. Općenito, prognoza je vrlo slična prethodnom mjesecu, s možda čak i manje snijega nad središnjim i sjeverozapadnim krajevima.

Veljača pokazuje određeno poboljšanje, s većim dijelom kontinenta i dalje pod mnogo manje snježnih oborina nego što je uobičajeno. No neka područja iznad središnjih dijelova pokazuju porast snježnih oborina, a ukupni manjak manji je nego prethodnih mjeseci.

Ispod je prognoza snježnih oborina za ožujak, koja pokazuje smanjeni potencijal snježnih oborina na većem dijelu kontinenta. Postoje neki središnji i južni dijelovi (osim krajnjeg sjevera) koji pokazuju nešto ranoproljetnih snježnih oborina.

Temperature

Ispod je prognoza temperature za Sjedinjene Države, objavljena u listopadu. Pokazuje vjerojatnost zimskih temperatura, s hladnijim izgledima na sjeverozapadu Sjedinjenih Država i gornjem srednjem zapadu. Jugozapadni dio zemlje i istočna obala imaju veću vjerojatnost toplije zime od normalne.

Ova bi zima mogla biti hladnija od prošle, prognostičari imaju objašnjenje

Kao i gore navedene prognoze snježnih oborina, ovo također pokazuje hladniji zrak iznad sjevera i sjeverozapada Sjedinjenih Država. Postoji područje “jednakih šansi” koje se širi na Srednji zapad, što bi također moglo ukazivati ​​na potencijalnu “autocestu” za neke od kretanja hladnog zraka prema istoku Sjedinjenih Država.

Službena prognoza oborina također pokazuje tipičan obrazac La Niñe. Možete vidjeti jednaku do visoku vjerojatnost više oborina u sjevernoj polovici Sjedinjenih Država. U kombinaciji s trendom hladnijeg zraka, glavni potencijal snježnih oborina stavlja na sjeverozapad Sjedinjenih Država, gornji srednji zapad i dijelove sjeveroistoka.

Predviđa se da će zimska sezona na jugu Sjedinjenih Država biti suša nego inače. Tijekom tipične zime La Niñe obično dolazi do razvoja i postojanosti sušnih uvjeta na jugu i jugozapadu Sjedinjenih Država.

