Dramatično upozorenje obiteljskih liječnika: Nije pet do 12, nego je debelo preko 12 da se stvari počnu rješavati

Pixabay / Ilustracija

Predsjednica KoHOM-a Zrinka Huđek Leskovar u novom danu govorila je o teškom stanju u obiteljskoj medicini.

Čak pola milijuna pacijenata u Hrvatskoj nema liječnika obiteljske medicine, a od početka godine imamo 10 liječnika manje.

KoHOM traži razgovor s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

“Svi znaju, ne samo novinari, nego i cijela javnost, da je ogroman nedostatak obiteljskih liječnika i da je ogroman posao koji radimo. 10 liječnika je ogroman broj, to je 15.000 pacijenata bez stalnog liječnika”, govori Huđek Leskovar.

“Što se tiče naših apela, mi smo prošle godine intenzivno radili s Ministarstvom zdravstva, ali ništa nije konkretizirano. Apelirali smo na premijera da se osobno uključi u rješavanje tih problema. Nagomilani problemi ne tiču se samo Ministarstva zdravstva. Administracija je ostala ista, promijenio se čelni čovjek. Mi želimo nastaviti kontinuitet, apeliramo da se konačno donesu konkretna rješenja. Mi nudimo rješenja, u Ministarstvu to znaju, postoje stotine naših dokumenata, rješenje, ali se ništa nije dogodilo”, govori.

Na pitanje o novoj ministrici Ireni Hrstić, Huđek Leskovar kaže da još nisu razgovarali s njom, iako su je dva puta pozivali. “Nismo dobili čak ni kurtoazni odgovor”, kaže.

“Ne očekujemo puno”, kaže Huđek Leskovar govoreći o pozivima na razgovor.

“To nije apel z aspas obiteljske medicine, ljudi dragi, to je apel za spas pacijenata. Nije pet do 12, nego je debelo preko 12 da se stvari počnu rješavati. Bojim se da od ovog sastankaneće biti ništa, da će se sve razvodniti. Kad za stolom bude netko tko može odlučiti i kad vidimo prvi rješeni problem, onda možemo vjerovati. Od pustih obećanja se nije dogodilo ništa. Dogodilo se posve suprotno, HZZO koji ima monopol, ponudio nam je dodatke ugovora za rad, taj aneks ponuđen je na godinu dana. Ponuđeni svim iskustvima znamo da se onda sljedećeih godinu dana neće dogoditi apsolutno ništa, neće biti nikakvog rješenja i zato smo pozvali svoje članstvo da to spremi u ladice dok ne krenu razgovori”, kaže.

