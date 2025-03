Politički analitičar o Zelenskom: On je sam sebi vezao ruke, sad je pitanje hoće li mu se dogoditi i ovo

Podijeli :

Politički analitičar Domagoj Juričić bio je gost Nine Kljenak u Novom danu.

Komentirajući Trumpov govor u Kongresu, Juričić kaže da je inače običaj da američki predsjednik u prvoj godini donese plan za ključne zakone za koje želi pridobiti javnosti i obje strane u Kongresu. To bi trebala biti tema koja bi ostala kao odraz nečijeg mandata i u što treba uvjeriti Kongres. “Trump, kakav jest, izlazi iz tih nekih uzusa koje imamo i on je održao govor identičan njegovoj kampanji, samo je ponovio stvari koje smo čuli. Dvije stvari su mi zaokupile pažnju: Zašto Grenland, zašto Panamski kanal? To dosad nije spominjao. Najavio je velika ulaganja i povratak brodogradnje u SAD, kako vojne, tako i komercijalne”, govori Juričić.

Premijer Grenlanda: Nismo na prodaju i ne može nas se jednostavno preuzeti

Kina je zadnja dva desetljeća snažno osujetila to kupujući luke po Panamskom kanalu i duž afričke obale. “On očito traži odgovor na to”, govori Juričić. Dodaje da onaj tko kontrolira more kontrolira i svijet. “Tu se nazire neki geopolitički plan koji vjerojatno nije Trumpov osobni. Čini mi se, kad uzmete ideju zašto traži kontrolu nad ulazom i izlazom u Panamski kanal, nije bitno što će Panama ubirati novac, nego da imate kontrolne točke… Grenland je bitan jer se klimatskim promjenama otvaraju arktički putevi. Grendland je s Aljaskom s druge strane savršeno postavljen da bi imao kontrolu nad tim putevima. Ako bi Grenland postao dio SAD-a, onda dio mora oko Grenlanda i dio međunarodnih voda postaju vode SAD-a, onda imate vrlo stvarnu, pravnu kontrolu nad tim putem. To bih izdvojio kao nešto novo i najavu dugoročnog plana”, govori.

“On igra na dio nezadovoljnih starosjedilaca koji su na na Grenlandu u situaciji kao američki Indijanci u rezervatima, nedostaje im i lijekova i svega. To nezadovoljstvo postoji već dugo. On će tu igrati na kartu strpljenja, ubacit će sumnje, obećanja boljeg života ne bi li se taj broj nezadovoljnih povećao i oni sami tražili. Ne očekujem neku intervenciju i ulazak američkih trupa”, kaže Juričić.

Postavlja se, govori Juričić, i pitanje želi li Trump ući u dugoročni sukob s Kinom. Spominje izgradnju tvornice čipova s Tajvanom.

Situacija s Ukrajinom

Osvrnuo se i na situaciju s Ukrajinom.

“Bilo je za očekivati. On je donio odluku da će prestati podupirati akcije tamo u svakom smislu. On je zaustavio razmjenu obavještajnih podataka. On želi prisiliti Zelenskog da sjedne za pregovarački stol i zasad mu to uspijeva. Bez SAD-a teško da možemo vidjeti mir. Rusi ne žele Europu za pregovaračkim stolom, žele Ameriku i Ukrajinu. Trump EU ne vidi kao dodatnu vrijednost. Napravljena je i greška da su mu veliki unutar EU-a podilazili i davali za pravo jer su jedno vrijeme o europskim politikama pregovarali u uskom krugu i isključili one koji nisu razmišljali isto. Mi znamo tko su Orban i Fico, oni nisu nepoznanice u jednadžbi…”, objašnjava Juričić.

Prema njegovim riječima, kad se ugase kamere, i lideri kritiziraju Zelenskog. “On je sam sebi vezao ruke. Pitanje je hoće li ga i u Ukrajini sad netko pozvati”, kaže dodajući da sad sve ovisi o tome kakvu vrstu unutarnje opozicije Zelenski ima u Ukrajini.

“Mislim da mu je potpuno jasno da se taj mir bez Amerike ne može postići. Za EU je opasno što dolazi malo kasno svijest o tome što je trebalo napraviti. Finski predsjednik je dao sjajnu ideju, EU je trebala sjesti u Ukrajinom, napraviti realan mirovni plan i doći s njim u Washington i da onda Washington to kaže Rusiji. Ali nisu došli”, kaže.

“Najveće je pitanje što će europske države i Europa zajedno učiniti da povećaju obrambene proračune. Na kraju će ipak doći na ono Trumpovo”, zaključuje.

