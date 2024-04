Stiže burna promjena vremena, temperatura će se stropoštati za 15 do 20 stupnjeva!

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Duboki ciklonalni vrtlog stacionira nad sjevernim polom, a na njegovom rubu razvijaju se ciklone na polarnoj fronti. Nalazimo se pod utjecajem visokog tlaka grebena Azorske anticiklone koja razdvaja ciklone nad sjeverom Europe i sjevernim morem od polja niskog tlaka nad sjevernom Afrikom.

Frontalna zona povezana s prodorom hladnog zraka sa sjevera nalazi se sjeverno od Alpa postupno prodire prema jugu zaobilazi Alpe s zapada dolazi do formiranja ciklone u Genovi, druga grana prodora obilazi Alpe s istoka i kroz Bečka vrata prodire prodire u Panonsku nizinu koja se puni hladnim zrakom. Utjecaj fronte u našim krajevima započet će u utorak poslijepodne u našim zapadnim krajevima, a njezin brzi prolaz prognoziramo u noći s utorka na srijedu i u srijedu.

Danas, u ponedjeljak, sunčano uz malu do umjerenu uglavnom visoku cirusnu naoblaku. Zbog približavanja fronte tlak zraka u padu zapuhat će jak u gorju na udare olujan jugozapadnjak. Na Jadranu će zapuhati jugo koje će donijeti vlažan morski zrak te će osjet ugode biti sparina. Najviše dnevne temperature i dalje iznadprosječno visoke oko 27, a u Slavoniji i Baranji te na jugu Dalmacije i do vrućih 31.

Dio Hrvatske prespavao “toplu noć”, temperature idu i preko 30 stupnjeva, a zatim stiže promjena

U utorak prijepodne malo do umjereno oblačno i toplo s jakim jugozapadnjakom. Poslijepodne naoblačenje sa sjeverozapada uz kišu, grmljavinu i jake udare vjetra. Temperatura će pasti za 15 do 20 stupnjeva, a u planinskim krajevima iznad 1200 metara kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Navečer i u noći na srijedu vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni smjer u sjevernim i zapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz daljnji pad temperature zraka. Jutarnje temperature od 11 do 15 u unutrašnjosti te oko 16 na Jadranu. Najviše dnevne temperature u zapadnim krajevima unutrašnjosti oko 22 stupnja, a u istočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu od 26 do 29°C

Frontalna zona će se u srijedu premještati preko naših krajeva te će biti oblačno s povremenom kišom, vjetrovito uz temperature zraka primjerene za doba godine, najniže jutarnje u unutrašnjosti od 3 do 5, na Jadranu oko 8, najviše dnevne u unutrašnjosti od 8 do 12, na Jadranu oko 15°C. Poslijepodne u zapadnim krajevima prestanak oborina i djelomično razbijanje naoblake. Na Jadranu jaka tramuntana a u podvelebitskom primorju jaka i olujna bura.

