Puhovski o završnici kampanje: Oporba se ponaša kao Iran, a HDZ kao Izrael

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je u N1 Dnevniku s Ilijom Jandrićem završnicu kampanje za parlamentarne izbore koji se održavaju 17. travnja.

Na samom je početku izdvojio što ju je obilježilo.

Milanović: “To su sve segmenti Trećeg svjetskog rata. Plenković nas uvlači u sukobe koje ne razumije”

“U oštroj konkurenciji zadnjih kampanja zadnjih 30 godina, ova je bila s najmanje političkog sadržaja. Svugdje se u svijetu događa nešto što nazivamo personifikacija politike, da se bira između osoba, ne strategija, koncepcija ili svjetonazora”, izjavio je Puhovski pa se osvrnuo na sukob Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića:

“Uopće nismo imali rasprave. Milanović je ukinuo program. Plenković je išao u istom smjeru. A oporba se ponaša kao Iran, poslali smo 400 dronova na Izrael, doduše jedan je pogodio, ali velika je stvar da smo poslali 400 dronova. Oni su se time bavili, a ovi su kao Izrael rekli da mogu dalje kao dosad jer ih nisu pogodili.”

Naglasio je i da su SDP i HDZ sličniji nego ikad prije.

“Jedina logična solucija bila bi njihova koalicija, ali su se toliko zakrvili da je to nemoguće. Dogodit će se da u srijedu ništa nećemo znati. Ono što hoću reći, najvjerojatnije će pravi cirkus početi u srijedu navečer, kad vidimo koliko kome nedostaje. Nije sasvim jasno hoće li sve manjine biti zajedno i koliko je moguće da Milanović spoji ljevicu i desnicu.”

Plenković: “Hrvatski narod je mudar, pametan, odgovoran i vjerujem da će dobro odabrati u srijedu”

Tako nešto tek treba vidjeti, a dok se čeka, svjedočili smo sukobu dvojice državnika i oko napada Irana na Izrael. Naime, jedan drugo su optuživali da nemaju sposobnosti za kvalitetnu vanjsku politiku.

“Čini mi se da je Milanović više u pravu. To doista nije naš rat, ali da rat u Ukrajini nije naš rat mi se čini pretjerano jer nam je bliže i utječe na nas. Tip igranja nesvrstanosti mi se čini sumnjivim. Između nas i Ukrajine je samo Mađarska, nismo toliko daleko. Na njegovoj sam strani u smislu da nisam za rat, ali nije da nas se ne tiče.”

Aktualne su i Nacionalove snimke, gdje je netko snimao Plenkovića kako priča o Ivanu Penavi i medijima “koji su se urotili protiv njega”.

“Ideja da mediji ruše vlast je utoliko sumnjiva što i da se to dogodi, neka druga vlast mora doći. Opet će to biti političari, a ne mediji. I opet bi bila ista situacija, ne odmah, ali za otprilike šest mjeseci. S druge strane, paranoja je profesionalna bolest političke klase, bez toga ne mogu živjeti. A ovo što se događa je preslika onoga što se dogodilo Milanoviću dok je razgovarao s braniteljima u šatoru. Njega je to pogodilo, ali Plenkovića neće u smislu da bi gubio vlast. Mislim da će se DP podijeliti, a HDZ će morati pronaći krivca za snimanje. Opet ćemo imati nekih 76 ili 77 mandata na razini većine i tu je Plenković spretniji. Milanović je slab i nesposoban za pregovore, što se pokazalo prije osam godina. Grbin je odličan, ali on nikoga ne predstavlja i tu je problem strane Rijeke pravde. Plenkovićeva strana imat će većinu u odnosu na Rijeke pravde, ali svi su se, više manje, javno zarekli da neće s njima. Osim manjinaca”, naglasio je Žarko Puhovski.

