I do 20 stupnjeva: Meteorolog objasnio što stoji iza visokih temperatura u ovo doba godine

Visoke temperature zraka posljedica su pritjecanja toplog afričkog zraka zbog duboke ciklone koja stacionira nad Atlantikom pred zapadnom obalom Afrike.

Nad našim krajevima proteže se polje visokog tlaka koje spaja azorsku i sibirsku anticiklonu. Duboka ciklona sa središtem sjeverno od Velike Britanije i s njom povezana nestabilna hladna zračna masa probija se kroz visoki tlak anticiklone prema jugoistoku i razmjerno toplom Baltiku.

Glavnina nestabilnog zraka proći će sjevernije od Alpa a manja količina nestabilnog zraka prodrijet će nad sjevernu Italiju i sjeverni Jadran te će se kao oslabljena fronta u noći od subote na nedjelju i u nedjelju prijepodne premještati preko naših krajeva.

Zahlađenje za vikend

Danas će prvi dio dana biti pretežno sunčano i razmjerno toplo vrijeme. Poslijepodne i navečer zbog približavanja fronte hladnijeg nestabilnog zraka porast naoblake sa zapada. U noći na nedjelju kiša i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz osjetan pad temperature i jake udare jugozapadnog vjetra. Najviše dnevne temperature zraka od 18 do 21.

U nedjelju će se fronta brzo premještati od sjeverozapada prema istoku uz jak vjetar kišu, a mjestimice i grmljavinu. Temperatura zraka u osjetnom padu a u planinskim krajevima iznad 1000 metara kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Već količine oborina na stočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu. Jutarnje temperature u

planinama oko -3, u unutrašnjosti 2 do 6, na Jadranu 9 do 13. Najviše dnevne od 6 do 12, uz obalu oko 14 a na otocima do 18C.

U ponedjeljak bez oborina s jutarnjom maglom u unutrašnjosti, nakon dizanja magle sunčano. Na sjevernom Jadranu puhat će slaba bura i tramuntana a na južnom i srednjem sjeverozapadnjak.

U utorak navečer naoblačenje sa zapada i jugozapada uz okretanje vjetra na jugo koje će donijeti porast temperature zraka, naoblaku i kišu koja će se u srijedu i četvrtak proširiti s Jadrana na cijelu unutrašnjost.

Za vikend stabilizacija vremena uz promjenljivu naoblaku i dulja sunčana razdoblja. Temperatura zraka u porastu tako da će najviše dnevne biti u unutrašnjosti i do 24C a na Jadranu oko 21. Nova oborinska epizoda uz manji pad temperature zraka izgledna je tek nakon 2. travnja, a ali da ne ispadne prvoaprilska pratite naše dnevne prognoze vremena.

Svjetski meteorološki dan

Danas je Svjetski meteorološki dan, tematski je posvećen klimatskim promjenama a moto je “Predani klimatskoj akciji”. Klimatske promjene stvarna su i neosporna prijetnja cjelokupnoj našoj civilizaciji. Njihovi učinci već su vidljivi, a ako ne djelujemo odmah kao pojedinci i kao civilizacijska zajednica dosegnut će katastrofalne razmjere.

Ključna komponenta je meteorološko – klimatološko upozorenje i edukacija građana o promjenama klime. Naša televizijsko kuća N1 je jedina u regiji koja u svom programu emitira prilog o klimi pod nazivom “Klimatska budućnost” koju vodi naša meteorologinja Tea Blažević. Cilj emisije je prenijeti posljednja saznanja o promjenama klime, načinima prilagodbe i ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Ključna komponenta je rano meteorološko i klimatološko upozoravanje koje mora biti: pravovremeno, razumljivo i pouzdano te mora usmjeravati na potrebne akcije da se spriječe ili smanje moguće štete i posljedice promjene klime.

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF poziva u subotu građane da se u 20,30 sati odazovu globalnoj akciji “Sat za planet Zemlju” i ugase svjetla kako bi skrenuli pozornost donositelja odluka, poslovnog sektora i sugrađana na to da im je stalo do očuvanja zajedničkog planeta.

