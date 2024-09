Kakvo će vrijeme ciklona Boris donijeti u idućem tjednu?

Podijeli :

EUMETSAT

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Azorska anticiklona i Sibirska anticiklona spojile su se nad srednjom i sjevernom Europom te prekinule direktan dotok hladnog nestabilnog zraka iz polarnih širina prema jugu te se ciklona nad Panonskom nizinom, nazvana “Boris”, sporo popunjava, slabi, premješta prema Crnom moru te utječe na vrijeme na istoku Balkanskog poluotoka.

Sredozemno more je toplo, temperatura je za 1,5 do 3°C viša od prosječne vrijednosti, a u Genovskom zaljevu razvija se prizemna ciklona koja će se premještati uz zapadnu obalu Apeninskog poluotoka prema jugu. Genovska ciklona će se idući tjedan produbiti i jačati te usisati ostatke nestabilnog zraka ciklone “Boris” koji se nalaze nad našim sjeveozapadnim krajevima unutrašnjosti i nad sjevernim Jadranom.

Danas će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno s povremenom slabom do u istočnim krajevima umjerenom kišom, vjetrovito i prohladno, Puhat će umjeren jak sjeverac i sjeverozapadnjak u Slavoniji i Baranji. Najviše temperature u untrašnjosti od 11 do 15°C. Na Jadranu djelomice sunčano uz umjerenu, a na jugu Dalmacije jaku buru i tramuntanu. Najviše dnevne temperature zraka od 19 na sjevernom Jadranu do 23°C na otocima i jugu Dalmacije. Temperatura mora je uz obalu sjevernog Jadrana oko 21°C, a na južnom i srednjem Jadranu oko 24°C.

U ponedjeljak ponedjeljak u unutrašnjosti oblačno s kišom, a na Jadranu djelomice sunčano. Nad toplim morem poslijepodne razvoj nevera uz grmljavinu i umjerene pljuskove kiše. U unutrašnjosti vjetrovito, puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak, a u Slavoniji i Baranji sjeveroistočnjak. Noćne i jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 8 do 12°C, a najviše dnevne oko 16°C. Na Jadranu bura i tramuntana; jutarnja temperatura na sjevernom dijelu oko 11°C, a na srednjem i južnom te otocima oko 14. Najviše dnevne temperature od 22 do 25°C.

U nastavku tjedna stabilizacija vremena, ali i dalje prohladno, promjenjivo oblačno s povremenom kišom. U Slavoniji i Baranji puhat će umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature od 8 do 12°C, a najviše dnevne oko 16°C.

Na Jadranu početak tjedna uz buru i tramuntanu, a od sredine tjedna jugo i oštro uz naoblačenje na srednjem i južnom Jadranu. Od sredine tjedna na srednjem i južnom Jadranu lokalne nevere. Jutarnje temperature od 12 do 16°C a najviš dnevne oko 25°C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Smrdi vam iz kupaonice kad pada kiša? Stavite jednu sitnicu u odvod i riješite problem U mljeveno meso uvijek dodajte ovo: Ćufte i faširanci će vam biti sočniji i ukusniji nego ikad