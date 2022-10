Kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda?

Podijeli:







Izvor: Photo by Niclas Dehmel on Unsplash

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Nalazimo se u polju povišenog tlaka između azorske i istočnoeuropske anticiklone. Ciklonalne s Atlantika i nestabilan vlažan i hladan zrak približavaju se Irskoj i Velikoj Britaniji. Manja količina nestabilnog zraka formirala je plitku ciklonu nad zapadnim Sredozemljem. Oslabljena hladna fronta premješta se kroz polje visokog tlaka preko zapadne Europe sjeverno od Alpa.

Jutros je prevladavalo vedro vrijeme, osim u unutrašnjosti gdje je u u nizinama i uz rijeke bilo mjestimice magle. Do kraja dana prevladavat će djelomice sunčao uz visoku cirusnu naoblaku i razmjerno toplo. Na Jadranu će puhati slab maestral. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25, a u Dalmatinskoj zagori i na otocima i do 27C. Temperatura mora je od 21 do 23C.

