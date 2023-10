Kiša i zahlađenje u cijeloj Hrvatskoj: Loše vrijeme nastavlja se i narednih dana

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Najavljena promjena vremena nastupila je noćas u sjevernim krajevima u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Pod utjecajem hladne fronte naoblačilo se, uz pljuskove kiše, udare vjetra te grmljavinu.

Hladna fronta brzo se premješta prema istoku tako da će se danas do kraja dana proširiti na cijelu zemlju. Na južnom Jadranu očekujemo njezin utjecaj tek poslijepodne. U zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu u drugoj polovini dana i navečer prestanak oborina i djelomično kidanje naoblake.

Jaka bura širi se sa sjevernog Jadrana prema jugu i do kraja dana će puhati na cijelom Jadranu. U podvelebitskom primorju bura će biti olujne i orkanske jačine na što upozorava i meteoalarm DHMZ-a. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, u gorju oko 5, na sjevernom Jadranu i Istri od 16 do 20, a u Dalmaciji od 21 do 23.

U ponedjeljak promjenjivo oblačno i uglavnom bez oborina ili s rijetkom kišom uglavnom u istočnim krajevima unutrašnjosti i na srednjem i južnom Jadranu. U unutrašnjosti će puhati sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu u noći i ujutro jaka i olujna bura. Tijekom dana bura će slabjeti.

Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 16. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 13, a na Jadranu oko 20 stupnjeva. Nakon prolaza hladne fronte preko naših krajeva tlak zraka raste i dolazimo pod utjecaj grebena anticiklone sa zapada tako da će vrijeme u nastavku tjedna biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima.

U unutrašnjosti je velika vjerojatnost za stvaranje jutarnje magle. Uz promjenjivu naoblaku mjestimično, uglavnom u planinskim krajevima Like i Gorskog kotara, mogući su kratkotrajni pljuskovi kiše.

Temperatura zraka s malim dnevnim oscilacijama, uglavnom oko 14 stupnjeva, u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 19. Novu kišnu epizodu očekujemo krajem tjedna i to najprije na Jadranu, gdje su uz jako jugo moguće i veće količine oborina.

