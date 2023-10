Navali, narode: Carina prodaje aute, roštilje, ražanj, maramice, mobitele, čak i lule za pušenje

Podijeli :

Carina

Područni carinski ured Zagreb je ovoga tjedna objavio kako putem natječaja prodaju domaću rakiju, i to gotovo 430 litara iste. No to zapravo i nije neobična stvar jer se na stranicama Carinske uprave mogu naći brojni zanimljivi predmeti koji traže nove vlasnike.

Podsjetimo, u javnosti je odjeknula vijest da kupci zainteresirani za domaću rakiju mogu poslati pisanu ponudu od 12. do 19. listopada, a početna cijena za 427,80 litara rakije je 427,80 eura, točnije euro po litri.

Carina jeftino prodaje stotine litara domaće rakije, ali postoji kvaka

To nas je navelo da pogledamo što se još nudi na stranicama Carine te naišli na brojne zanimljivosti.

Tako Područni carinski ured Zagreb, uz domaću rakiju, trenutno prodaje i dva automobila. Riječ je o Mazdi 626 iz 1998. godine s nepoznatim brojem prijeđenih kilometara, a koju cijene na poprilično visokih 900 eura. Uz Mazdu, tu je i Citroen C5 karavan, s također nepoznatim brojem kilometara, a koji kreće od 1.000 eura.

No prodaja rabljenih automobila je čest slučaj kada je u pitanju Carinska uprava, ali možda ne biste očekivali da ćete ondje naći i rabljene – mobitele. Tako na natječaju možete kupiti Huawei Pocket S ili Huawei Mate 50. Riječ je o modelima iz 2022. godine, a oba se nude po cijeni od 387,50 eura.

Država objavila prodaju službenih automobila: Neki se prodaju već od 100 eura

Ipak, pravo blago nudi se u Područnom carinskom uredu Osijek jer ondje se može naći svega. Pa navedimo neke od njih: ventilator, aparat za varenje, ručna električna bušilica, električni roštilj, televizor Samsung, oprema za bazen, aluminijska folija, pa i papirnate maramice. Mnoge se od navedenih stvari prodaju u više komada, pa je tako na prodaji čak 9.657 paketa papirnatih maramica.

Ali ni to nije sve. Za one kojima je sigurnost važna tu je i oprema za video nadzor, a za one vrijedne tu je i trimer, solarni inventer, traka za brtvljenje i pur pjena. Tu je i 40 komada Samsungovih bežičnih punjača, ali i četiri komada ražnja s elektromotorom.

Od zanimljivih stvari, u Područnoj carinskoj upravi Split, donedavno su se mogle kupiti aluminijske ljestva, produžni kabel i vrtno crijevo. Također, na istom je mjestu prošloga tjedna na javnoj dražbi prodano i 138 komada luli za pušenje po cijeni od 130 eura.

Stoga, ako ste u potrebi za nekom većom nabavkom, možda ne bi bilo na odmet ponekad baciti oko na Carinsku upravu, možda se baš ondje nađete ono što vam treba.

