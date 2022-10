Kraj babljeg ljeta? Na pomolu zahlađenje uz osjetan pad temperatura

Podijeli:







Izvor: Photo by takahiro taguchi on Unsplash

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Uragan Nalgae približava se obali Filipina, jakim vjetrom velikom količinom oborine i visokim valovima donosi meteorološki opasno vrijeme. Zima sa snijegom zahvatila je zapadnu obalu Sjeverne Amerike i istok Azije. Nad europskim kopnom je topao zrak afričkog porijekla. Anticiklona nad Europom je slabo pokretna i blokirana je ciklonom nad Sibirom i ciklonom nad zapadnim Atlantikom. Visinsko strujanje je jugozapadnog smjera i nad zapadnu Europu donosi topao i suh saharski zrak.

Pod utjecajem anticiklone vrijeme je stabilno, u unutrašnjosti maglovito s rosuljom, a na Jadranu vedro i toplo. Maksimalna temperatura jučer u Kninu bila je visokih 28°C, a noćas je mjestimice na Jadranu bila i topla noć s temperaturom iznad 20 stupnjeva Celzija.

Danas će se u dolinama unutrašnjosti magla zadržati veći dio prijepodneva, u planinskim krajevima i na Jadranu sunčano. Nakon dizanja magle djelomice sunčano uz kraća sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 16 do 22, u mjestima s dugotrajnom maglom oko 13, na Jadranu od 21 do 25, a u zaobalju i do 28°C.

Za vikend i početak prvog tjedna studenoga nastavak babljeg ljeta, vrijeme će biti djelomice sunčano, stabilno uz jutarnje magle.

Zahlađenje uz kišu prognoziramo u drugoj polovici tjedna i to najprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Na Jadranu će zapuhati jugo koje će brzo okrenuti na buru uz kišu.

Uz promjenu vremena prognoziramo obilnije oborine u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru te na Kvarneru. U Slavoniji i Baranji te na srednjem i južnom Jadranu kiša će biti slabijeg intenziteta, nedovoljna da proglasimo kraj suše.

Najviša dnevna temperatura u prvoj polovini tjedna u unutrašnjosti od 18 do 20, a na Jadranu od 21 do 24°C. U drugoj polovini tjedna zahlađenje te će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 10, a na Jadranu oko 15°C.