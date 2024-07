Nakon toplinskog vala slijedi nagla promjena vremena, evo kad se očekuje prodor hladne fronte

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad Sredozemnim morem južnom i istočnom Europom podržava stabilno sunčano vrijeme. Ciklonalna aktivnost se sa Sjevernog mora premješta se nad Baltik, a oslabljena hladna fronta vlažnog zraka s Atlantika premješta se sjevernije od Alpi. Manja količina nestabilnog zraka prodrjet će kroz bečka vrata prema Panonskoj nizini i uzrokovati kratkotrajno povečanje naoblake u najsjevernijim krajevima unutrašnjosti. Nad našim krajevima u višim slojevima atmosfere strujanje je jugoistočnog smjera te donosi topao zrak sa sjevera Afrike.

Toplinski val će vrhunac doseći krajem idućeg tjedna, a donosi i manje količine pijeska te će nebo ponovo poprimiti žučkasti sjaj.

Danas će vrijeme biti sunčano toplo i vruće. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te je na krajnjem sjeveru uz granicu sa Slovenijom moguć je poslijepodne pokoji kratkotrajni pljusak. Najviše dnevne temperature zraka od 28 do 34C. Na Jadranu će zapuhati slabo jugo i jugozapadnjak. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva, UV indeks visok i vrlo visok.

U ponedjeljak sunčano i vruće, poslijepodne slab razvoj dnevne kumulusne naoblake te je u gorskim krajevima moguć poneki pljusak. Jutranje temperatre zraka od 17 do 21 na Jadranu i do 25. Poslijepodne će na Jadranu zapuhati slab do umjeren maestral, a najviše dnevne temperature bit će od 30 do 36C.

Do kraja tjedna zadržat će se sunčano i vruće vrijeme, temperature u porastu tako da će ponovo doseći vrijednosti do 38C, a u Slavoniji i do 40C.

Promjenu vremena uz prodor hladne fronte, grmljavinu, obilne oborine i jake udare vjetra očekujemo krajem idućeg vikenda a zahvatit će uglavnom unutrašnjost dok će na Jadranu bura kratkotrajno donijeti osvježenje.

