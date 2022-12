Objavljena nova prognoza. Meteorolozi najavljuju još snijega, moguće i na obali

Podijeli :

Izvor: Image by David Mark from Pixabay

Danas će u cijeloj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice će biti oborina, osobito ujutro te ponovno poslijepodne i navečer, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. U unutrašnjosti će padati susnježica ili snijeg, a na Jadranu kiša, no lokalno na sjevernom dijelu može biti i malo snijega nošenog jakom burom.

Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka većinom od 1 do 4, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C.

Snijeg je sinoć padao većinom u gorju, gdje se stvorio pokrivač od oko 10-ak centimetara, ali i u mnogim drugim krajevima – Zagorju, Križevcima, Varaždinu, Klinča Selu, Samoboru, Velikoj Gorici i dijelovima Zagreba. I za danas su na snazi brojna upozorenja Meteoalarma, na kopnu zbog snijega i poledice, a na Jadranu zbog olujnog vjetra.

U ponedjeljak i utorak bit će sunčanije i uglavnom bez oborine, uz slabiju buru, ali hladno, osobito na kopnu u jutarnjim satima.

Od srijede porast temperature, na Jadranu većinom uz jugo, u četvrtak samo prolazno sjeverozapadnjak, te ponovno obllačnije s mjestimičnom kišom, a povremenih oborina može biti u drugoj polovini tjedna”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.

Detaljna prognoza za danas

Nedjelja će na istoku zemlje biti oblačna, povremeno uz umjeren sjeverozapadnjak. Na kišu, a ponegdje i na susnježicu i snijeg, treba računati većinom u noći i prijepodne. Bit će hladnije nego u subotu s temperaturom od 1 do 4 °C.

U središnjoj Hrvatskoj između 0 i 3 °C. Prevladavat će oblačno s povremenom susnježicom i snijegom u prvom dijelu dana – pri čemu će se stvarati i snježni pokrivač. Ponegdje će pak biti i kiše.

Kiša mjestimice i na sjevernom Jadranu, a u Lici i Gorskom kotaru padat će snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Puhat će sjeveroistočnjak, a na obali bura koja će podno Velebita imati jake i olujne udare te može donijeti pahulje snijega i do mora. Prema kraju dana vjetar će oslabjeti. Bit će hladnije nego u subotu, s temperaturom zrak aod -2 do 3 °C u gorju te između 4 i 10 °C na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji dnevne vrijednosti od 9 do 14 °C, u Zagori ponegdje i malo niže. Bit će sunčanih razdoblja, ali još povremeno i kiše, poglavito u prvom dijelu nedjelje te ponovno potkraj dana, kada je mjestimice u unutrašnjosti izgledan snijeg. Puhat će slaba i umjerena bura, samo ponegdje i jaka.

Bure će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, i zapadnog i sjeverozapadnog vjetra, na otvorenom i jakog. Temperatura zraka danju između 11 i 16 °C, a kiša tijekom noćnih i prijepodnevnih sati te ponovno navečer.

Izvanredno stanje obrane od poplava u Sunji

Zbog obilnih oborina tijekom subotnje večeri uvedeno je izvanredno stanje obrane od poplava na rijeci Sunji (kod mjesta Sunja) te izvanredne mjere na rijeci Uni (Dvor, Hrvatska Kostajnica), objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a.

Ranije je objavljeno da su zbog porasta vodostaja Hrvatske vode proglasile izvanredne mjere obrane od poplava na području malog sliva Like, na dionicama Kosinjski Bakovac, Tisovac, Jadova, Bogdanica i Novčica.

Također, zbog obilnih oborina i bujičnih voda, u subotu su Županijski centri 112 Bjelovar, Požega, Slavonski Brod i Osijek imali više dojava građana o plavljenju podrumskih prostora i gospodarskih objekata, srušenim stablima, izlijevanju vode iz kanala i potoka te o plavljenju prometnica.

Početkom tjedna stabilno, ali hladno

Početkom novog tjedna na kopnu uglavnom bez oborine, uz dosta sunca, osobito u utorak s mjestimičnom jutarnjom maglom. Bit će hladno, posebice u noći i ujutro. U srijedu uz jugozapadnjak novo jače naoblačenje s kišom većinom u krajevima uz Jadran.

U srijedu će kiša ponovno padati i na Jadranu, gdje će zapuhati jugo. Prije toga bit će slabe i umjerene bure i sjeverozapadnjaka uz djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, ali i osjeto hladnije nego prošlih dana, prenosi Index.

