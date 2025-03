Hladna fronta pred vratima, evo kakvo nas vrijeme očekuje

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu Bojana Lipovšćaka.

Ciklona stacionira južno od Islanda, a s njom povezana hladna fronta proteže se nad Atlantikom zapadno od obala Velike Britanije i Irske. Nad europskim kopnom jača greben azorske anticiklone, a ciklonalna aktivnost nad Sredozemljem premjestila se nad Egejsko more. Nad našim krajevima mjesto susreta hladnijeg i toplog zraka – atmosferska fronta proteže se u smjeru sjever-jug i pomaknula se nad istočni Balkan. Manja količina nestabilnog zraka još se zadržava sjeverno od Alpa i djelovat će na vrijeme sutra u našim zapadnim krajevima unutrašnjosti.

Danas će nakon dizanja jutarnje magle biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više naoblake još prijepodne u istočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu gdje ne isključujemo mogućnost i za pokoju kap kiše. Na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će slaba bura, a na južnom Jadranu slabo jugo. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 10 do 12, na Jadranu oko 13, a na krajnjem jugu i otocima do 15.

Sutra u subotu promjenljivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice sa slabom kišom, a u planinskim krajevima iznad 600 m nadmorske visine susnježicom i snijegom. Bura će se tijekom dana proširiti na cijeli Jadran, a na sjevernom u podvelebitskom primorju zapuhat će navečer i u noći na nedjelju olujnom jačinom. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 1 do 4, na Jadranu oko 8, najviše dnevne u unutrašnjosti od 5 do 10, na Jadranu i uz Jaran oko 12.

U nedjelju nakon jutarnje magle djelomice sunčano. Na Jadranu sunčano uz burinu kapu na priobalnim planinama. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka bura u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 4, na Jadranu oko 7, najviše dnevne oko 10 do 14.

Idući tjedan stabilizacija vremena uz jutarnje magle u unutrašnjosti. Danju će biti promjenjive naoblake uz dulja sunčana razdoblja. Na Jadranu i uz Jadran sunčano sa slabom do umjerenom burom. Temperature zraka u slabom porastu.

