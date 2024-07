Osvježenje je kratko trajalo, evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Nestabilna zračna masa koja je donjela kratkotrajno osvježenje premješta se prema istoku. Atmosfera je nestabilna te je poslijepodne moguć jak razvoj grmljavinskih pljuskova, osobito u istočnim krajevima unutrašnjosti i na jugu Dalmacije.

Vrijeme će danas biti sunčano, toplo i vruće uz slab maestral na Jadranu. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 30, a na Jadranu i uz Jadran do 35 stupnjeva. U ponedjeljak prijepodne sunčano, poslijepodne promjenjivo oblačno i toplo.

Snažno nevrijeme pogodilo Zagreb i okolicu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Navečer i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu naoblačenje povezano s prolazom hladne fronte sjeverno od Alpa. Lokalno u Gorskom kotaru te uz granicu sa Slovenijom grmljavinske nevere, intenzivni pljuskovi kiše uz pojačane udare vjetra.

Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura koja će se brzo širiti prema srednjem Jadranu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 16 do 20, na Jadranu oko 23. Najviše dnevne temperature od 28 do 33. U utorak i srijedu hladnije s povremenom kišom u obliku grmljavinskih pljuskova. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 25, a na Jadranu do 29.

Od četvrtka povratak visokih temperatura zraka te će do kraju tjedna ponovo porasti na visokih 36 do 38 stupnjeva. Pritom, UV indeks je vrlo visok. Temperatura mora bit će od 26 do 28 stupnjeva, osim uz obalu gdje je pritok hladne vode iz vrulja snizio tempraturu za dva do tri stupnja.

Temperature rijeka su ugodne za kupanje, od 20 do 25 stupnjeva, koliko je izmjereno u Dravi i Dunavu.

