Polarni vrtlog utjecat će na vrijeme, evo što nam donosi

Polarni vrtlog utjecat će na vrijeme u Europi, a u nastavku pogledajte kakve će vremenske uvjete donijeti na europski kontinent.

Arktička oscilacija (AO) trenutačno je neutralna i predviđa se da će ostati neutralna do pozitivna sljedeća dva tjedna. Sjevernoatlantska oscilacija (NAO) trenutačno je negativna s uglavnom pozitivnim anomalijama tlaka/geopotencijalne visine diljem Grenlanda, a predviđa se da će NAO imati pozitivan trend sljedeća dva tjedna jer se predviđa da će se anomalije tlaka/geopotencijalne visine promijeniti u negativne diljem Grenlanda.

Sljedeća dva tjedna anomalije udubljenih/negativnih geopotencijalnih visina na Grenlandu podržat će anomalije udubljenih/pozitivnih geopotencijalnih visina u većem dijelu Europe s iznimkom udubljenih/negativnih anomalija geopotencijalnih visina u zapadnom Sredozemlju.

Zbog toga će temperature u većem dijelu Europe biti uglavnom normalne do iznad normalnih, a iznimka je jugozapadna Europa gdje se ovog tjedna očekuje sjeverno strujanje pa se tu očekuju normalne do ispod normalnih temperatura, piše Atmospheric and Environmental Research (AER).

Ova zima bila je u znaku polarnog vrtloga. No, kako prognozira AER, Europu očekuju blagi uvjeti te trenutno nema pokazatelja koji bi sugerirali vraćanje na hladnije vrijeme.

Niske temperature i nove snježne padaline očekuju se u dijelovima Sibira sjeveroistočne Azije i Tibetanske visoravni, dok će toplije vrijeme i više temperature dovesti do topljenja snijega ovog tjedna u Skandinaviji, baltičkim državama, Alpama i zapadnoj Rusiji.

Slično vrijeme Europu očekuje i sljedećeg tjedna – normalne do iznad normalnih temperatura na većem dijelu kontinenta te normalne do ispod normalnih temperatura ograničenim na Francusku i Španjolsku.

Nove snježne padaline sljedećeg tjedna očekuju se diljem Norveške, Sibira i Tibetanske visoravni, dok će tople temperature podržati topljenje snijega u dijelovima zapadne Rusije i Japana u ovom razdoblju.

Što se tiče polarnog vrtloga, trenutni obrazac favorizira sezonske do relativno tople temperature diljem Europe.

