Snijeg, mraz i inje: Kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna?

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad Velikom Britanijom i zapadnom Europom i mlazna struja koja ju obilazi sa sjevera donose u naše krajeve suhu hladnu zračnu masu koja se zaustavila na Dinaridima. Jezero hladnog zraka ispunilo je Panonsku nizinu i preljeva se kao bura preko planinske prepreke. Vedra noć pogoduje jakom hlađenju prizemnog sloja zraka tako da su na 5 cm visine iznad tla izmjerene temperature od – 8 do -11 C. Niske temperature pri tlu zabilježene su i uz obalu od -6 u Rijeci do -1 na

Hvaru.

Ograničite izlaganje hladnoći! Dokad? Stiže zatopljenje od desetak stupnjeva

Prema meteorološkom standardu hladni, studeni i ledeni dani proglašavaju se ovisno o najvišoj i najnižoj temperaturi mjerenoj u u meteorološkoj kućici na visini 2 metra iznad tla. Kada je minimalna temperatura manja od -10 °C govorimo o ledenim danima, kad je minimalna temperatura manja od 0°C govorimo o hladnim danima, a kad je najviša maksimalna temperatura manja od 0°C govorimo o studenim danima. Prema toj klasifikaciji noćas je u unutrašnjosti te unutrašnjosti Istre bila hladna noć.

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano i hladno uz slab sjeverac. Na Jadranu i uz Jadran puhat će jaka u podvelebitskom primorju olujna buru koja će krajem dana slabjeti. Povremeno više naoblake prognoziramo u Slavoniji i Baranji te na krajnjem jugu Dalmacije. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti oko 3 na Jadranu uz obalu oko 5 a na otocima do 8C . Uz buru i sjeverni vjetar osjet topline biti će za tri do šest stupnjeva niža temperatura.

U subotu ujutro u unutrašnjosti mraz i inje te mjestimice magla. Najniže temperature oko -5C. Zbog niske temperature vjerojatno je stvaranje poledice na nadvožnjacima i mostovima. Na Jadranu jutarnje temperature oko 0, na otocima oko 3.

Dan će biti pretežno vedar uz malu do umjerenu naoblaku. Krajem dana i u noći na nedjelju u zapadnim krajevima unutrašnjosti postupno povečanje naoblake. Na Jadranu će zapuhati tramuntana i sjeverozapadnjak a u unutrašnjosti slab zapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 4, na Jadranu oko 8, na otocima do 12C.

Nedjelja će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa duljim sunčanim razdobljima. Poslijepodne i navečer uz slabo jugo na Jadranu i porast naoblake a moguće je slaba kiša. Nakon hladnog jutra dnevne temperature u malom porastu pa će u unutrašnjosti biti oko 5 a na Jadranu oko 10, na otocima i do 13C.

Za snjegoljupce visine snijeg izmjeren na postajama DHMZ-a jutros u 7 sati su oko 3 cm a najviše ga ima na sjevernom Velebitu na Zavižanu 19 cm.

– Zavižan 19,

– Hrvatska Kostajnica 10,

– RC Gradište (kod Županje) 10,

– Požega 5,

– RC Puntijarka 3,

– Osijek-aerodrom 3.

