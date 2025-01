Za dio Hrvatske upaljen crveni Meteoalarm, udari vjetra i do 120 km/h

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Danas će polje visokog tlaka nad našim krajevima donijeti dva različita tipa vremena, u unutrašnjosti prohladno s srednjom i niskom slojevitom naoblakom iz koje je mjestimice moguća slaba rosulja. U planinskim krajevima djelomice sunčano uz više temperature.

Nad Europskim kopnom je polje visokog tlaka Anticiklone, a ciklonalni poremećaji se premještaju sjeverno od velike Britanije nad Skandinaviju. Plitka ciklona razvija se na sredozemnom moru pred obalom Alžira. Njezin utjecaj na vrijeme osjetit ćemo početkom idućeg tjedna nad južnim Jadranom.

Danas će polje visokog tlaka nad našim krajevima donijeti dva različita tipa vremena, u unutrašnjosti prohladno s srednjom i niskom slojevitom naoblakom iz koje je mjestimice moguća slaba rosulja. U planinskim krajevima djelomice sunčano uz više temperature zbog pritjecanja toplog zraka po visini i temperaturne inverzije. Na Jadranu i uz Jadran sunčano uz burinu kapu na priobalnim planinama.

Slijedi stabilizacija, no već za vikend izgledna promjena vremena

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Meteoalarm DHMZ-a objavio je crveno upozorenje za vjetar u podvelebitskom primorju gdje su mogući udari vjetra do 120 km/h. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti od -2 do 3, u gorju do 4, na Jadranu od 10 do 15 °C. Uz buru osjet topline za 5 do 7 stupnjeva niža temperatura.

Za vikend nastavak stabilnog u unutrašnjosti tmurnog, a na Jadranu sunčanog vremena uz jaku buru. Temperature zraka u manjem porastu tako da će maksimalne biti za stupanj do dva više od današnjih. Noćne temperature u unutrašnjosti od -4 do -2, uz mogućnost stvaranja poledice uslijed rosulje.

Sljedeći tjedan promjenljivo oblačno i toplije, više oblaka na Jadranu i uz Jadran sredinom tjedna uz slabo jugo te mjestimice slabu kišu. U unutrašnjosti promjena vremena u drugoj polovini tjedna uz porast temperature zbog juga mjestimice će biti obilnije kiše na Kvarneru u Lici, Gorskom kotaru i Dalmatinskoj zagori. Kiša će djelomice otopiti snježni pokrivač u planinama te uzrokovati porast vodostaja rijeka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jakovina: Trump je postigao nešto što niti jednom američkom predsjedniku nije uspjelo Važna obavijest: Izbrišite ovu aplikaciju, može čitati poruke i ukrasti bankovne podatke