Vremenska prognoza: Prohladna i maglovita jutra pa iznadprosječno visoke temperature

Nad Europom je polje povišenog tlaka zraka anticiklone koja podržava stabilno vrijeme s maglom. Ciklonalni vrtlozi nalaze se nad Baltikom i pred zapadnom obalom Europe pred Gibraltarom.

Ciklona nad Španjolskom se sporo popunjava, a na njezinoj prednjoj strani nastavlja se pritjecanje toplog zraka iz sjeverne Afrike. Ciklonalni poremećaj s Baltičkog mora povezan je s prodorom hladnog zraka sa sjevera, a premjestit će se prema Ukrajini i Crnom moru tako da glavnina hladnog zraka prolazi istočno od Karpata, a samo manja količina prodrijet će nad Panonsku nizinu te uzrokovati pad temperature zraka.

FOTO / Gusta magla u Zagrebu smanjila vidljivost, DHMZ izdao upozorenje

Prodorom hladnog zraka nad Panonsku nizinu, jača razlika temperature i tlaka između kopna i mora te će zapuhati bura. Danas će vrijeme nakon dizanja jutarnje magle, iz koje mjestimično pada rosulja, biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.

Na Jadranu će puhati slab maestral, a u unutrašnjosti slab sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24.

Sutra u subotu će nakon jutarnje magle i jutarnjih temperatura od 3 do 6 C u unutrašnjosti, a na Jadranu od 13 do 17, dan biti pretežno sunčan i

razmjerno topao.

U unutrašnjosti će prijepodne još biti umjerene naoblake – ostataka jutarnje magle. Na Jadranu će zapuhati bura koja će jačati u noći na nedjelju. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 14 do 18, na Jadranu od 18 do 21.

U nastavku tjedna pod utjecajem anticiklone stabilno sunčano vrijeme uz jutarnje magle. Zbog premještanja hladne zračne mase nad sjeveroistokom Europe, manji pad temperature u nedjelju i ponedjeljak uz sjeverozapadnjak i sjeverac u unutrašnjosti.

Na Jadranu sunčano uz anticiklonalnu buru. Karakteristika joj je slabo izražena burina kapa nad priobalnim planinama. Temperature zraka u

manjem padu.

Ukratko sutra sunčano i stabilno uz prohladno jutro i iznadprosječno visoke temperature danju.