FOTO / Gusta magla u Zagrebu smanjila vidljivost, DHMZ izdao upozorenje

Matija Habljak/PIXSELL

Gusta magla nadvila se u večernjim satima nad Zagrebom te je jako smanjena vidljivost.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zbog magle je izdao žuto upozorenje za tri regije: zagrebačku, osječku i karlovačku.

“Smanjena vidljivost zbog guste magle. Budite na oprezu zbog rasprostranjene, lokalno guste magle. Moguć je izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti. Moguć je prekid rada zračnih luka te kašnjenja kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog”, navode prognostičari DHMZ-a.

Stanje u Zagrebu u večernjim satima u četvrtak možete pogledati na fotografijama Pixsella:

Matija Habljak/PIXSELL Matija Habljak/PIXSELL Matija Habljak/PIXSELL Matija Habljak/PIXSELL

DHMZ je i za petak prognozirao izraženu maglu u unutrašnjosti, a osobito u nizinama, dok se sredinom dana i poslijepodne očekuju sunčana razdoblja.

Na Jadranu pretežno sunčano, ujutro lokalno mogućnost magle. Vjetar slab, duž obale slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 12 od 17 °C. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 20 do 24 °C, prognozira DHMZ za petak.

Što nas čeka za vikend?

Kako prognozira naš meteorolog Bojan Lipovšćak, i u nastavku tjedna pod utjecajem anticiklone očekuje nas stabilno sunčano vrijeme uz jutarnje magle.

“Zbog premještanja hladne zračne mase nad sjeveroistokom Europe manji pad temperature u nedjelju i ponedjeljak uz sjeverozapadnjak i sjeverac u unutrašnjosti. Na Jadranu sunčano uz anticiklonalnu buru. Karakteristika joj je slabo izražena burina kapa nad priobalnim planinama. Temperature zraka u manjem padu. Ukratko sutra sunčano stabilno uz prohladno jutro i iznadprosječno visoke temperature danju”, navodi naš Bojan Lipovšćak.

