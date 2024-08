Za vikend ponovno vruće, u dijelovima zemlje temperatura ide do 38

Podijeli :

Pexels

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad Sredozemnim morem jača greben azorske anticiklone, a nestabilna zračna masa premješta se nad europskim kopnom sjeverno od Alpa. Pod utjecajem visokog tlaka anticiklone vrijeme je stabilno i pretežno vedro.

Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom, visoku cirusnu naoblaku. Jutarnje temperature u unutrašnjosti su mjerene oko 15 C, a na Jadranu je bila topla noć s najnižom temperaturom zraka od 23 do 26C, uz toplu umjerenu do jaku fensku buru.

Bura će oko podneva oslabjeti i skrenuti na sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 26 do32C. Temperatura mora je od 24 do 27m UV indeks visok i vrlo visok.

Sutra u petak sunčano, stabilno i toplo vrijeme. Na Jadranu će puhati slab, a poslijepodne i pojačan maestral. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 15, a na Jadranu topla noć s temperaturama oko 22C. Najviše dnevne temperature od 28 do 34C.

Za vikend će vrijeme biti sunčano, toplo i vruće. Najviše dnevne temperature u porastu tako da će u nedjelju ponovo biti iznad 32C, a u Slavoniji i Baranji živa će doseći

i 38C.

Temperatura mora je visoka od 24 do 27C, a UV indeks visok i vrlo visok.

