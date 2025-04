Škare Ožbolt: Protjerivanje Hrvata iz Srbije je skandalozno, a povlačenje veleposlanice iz Zagreba je teatralni potez

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića situaciju u susjednoj Srbiji.

“Ovo je samo točka na putu preoblikovanja Srbije koje vode studenti. Čini mi se da izbor novog mandatara liči na bajku ‘Carevo novo ruho’. Nije ovo nova vlada, to je vlada kontinuiteta, ostali su isti ključni ljudi. Oni koji nisu znali na pravi način iskomunicirati ono što se događa već šest mjeseci. Veliki su izazovi pred ovim čovjekom, kako će uspostaviti komunikaciju s prosvjednicima, hoće li nakon ove vlade doći do smirivanja situacije ili do nekih drugih koraka koji će se poduzimati u smjeru koji su studenti najavili. Čini mi se da ova vlada treba, definitivno, preuzeti sve poslove koje joj daje ustav. Percepcija je da je Vučić taj koji odlučuje o svemu, a u stvari je Vlada ta koja treba odlučivati. Usporedite našeg predsjednika i Vučića, oni imaju skoro iste ovlasti”, govori bivša ministrica pravosuđa.

Studenti i dalje ispred RTS-a u Beogradu, policija, uz guranje s prosvjednicima, uvela zaposlene u zgradu

U novoj srpskoj vladi nema ministra za ljudska prava. “”To samo govori o radikalizaciji, o povlačenju, i političkih odnosa, za koje Hrvatska nema odgovornosti niti je to na bilo koji način uvjetovala ili prouzročila. Ovo je situacija u kojoj Srbija traži neprijatelje na svim stranama osim da pogleda u svoje dvorište”, kaže Škare Ožbolt.

Protjerivanja iz Srbije

Iz Srbije je naređeno protjerivanje hrvatske državljanke, a nije jedina, prema nekim izvorima riječ je o 15-ak ljudi. “Uvijek je Hrvatska tu tradicionalni rival, neki tzv. neprijatelj. Međutim, ovo s protjerivanjem je skandalozno. Nije ona samo hrvatska građanka, nego građanka EU-a, a protjeruje je zemlja kandidat. Za mene je to skandalozno. Da smo došli u fazu protjerivanja zbog davanja mišljenja”, smatra bivša ministrica.

“Hrvatska je reagirala, uložili smo prosvjednu notu i izrazili politički stav, ne samo diplomatski. Čini mi se da Hrvatska uvijek treba gledati, ne tko je na vlasti u Srbiji, nego kakvu politiku vodi prema Hrvatskoj. Ono što je još važnije je kako EU to u cjelini gleda i kako gledaju velike sile. Čini mi se da EU prigušeno, jako prigušeno, što je jako čudno… Studenti su uvijek napredna snaga svake države, bez obzira je li riječ o Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj… Zanimljivo je da EU prigušeno reagira. Ne osuđuje, još. Hoće li se to promijeniti, čini mi se da postoji strah da se situacije ne prelije u susjedne države. Da Vučićev režim to ne iskoristiti za destabilizaciju balkanskog prostora, a možda su tu i neki ekonomski interesi”, pojašnjava.

Reakcije iz EU-a

Govoreći o pregovorima s EU-om koje je vodila Hrvatska, Škare Ožbolt kaže da smo “prošli bosi po trnju”. Srbija sada ne doživljava ništa od toga.

“Ovo što prosvjeduju studenti, po meni bi bilo dovoljno već sada, u našim situacijama bi to zaustavilo pregovore s EU-om. Pa se postavlja pitanje zašto. Zašto ta prigušena potpora, zašto ta šutnja EU-a na sve što se događa u Srbiji”, kaže.

Odlazak srpske veleposlanice iz Hrvatske

Na pitanje o povlačenju srpske veleposlanice Jelene Milić iz Hrvatske, bivša ministrica kaže: “To su teatralni potezi. Doista nema nikakvog realnog razloga zbog čega bi se veleposlanica povlačila iz Hrvatske. Posebno jer je imala dosta istupa koji nisu baš bili dobro primljeni ni slušani ovdje. Povlačenje takve veleposlanice je jedna vrsta teatra kako bi se zategnuli odnosi i kako bi se skrenula pozornost sa svega što se događa u Srbiji, ali, mislim da to više ne pali, barem ne kod srbijanske publike.”

