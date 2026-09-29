Tomašević o izboru novog Maksimira: Ministar i ja bili smo manjina

"Ključno je da se, naravno, mora naći rješenje koje će pomiriti i stav struke i isto tako stav onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, oni koji će u konačnici stadion i koristiti. Rekao sam već da ćemo sjesti zajedno s Vladom, kao suinvestitori, i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer, naravno, moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima", poručio je gradonačelnik Tomašević kojega su novinari pitali za komentar izjave premijera Andreja Plenković da treba raspisati novi natječaj za stadion Maksimir jer odabrano rješenje ne zadovoljava javnost.