Jandroković o novom Maksimiru: Treba pronaći rješenje i za struku i navijače

"Po reakcijama navijača i građana, očito je da postoji nezadovoljstvo odabirom ovakvog stadiona i treba u idućim danima naći jednu soluciju koja će pomiriti i mišljenje i razmišljanje struke, ali isto tako i onih koji će koristiti taj stadion i onih koji će vikendima u idućih puno godina tamo boraviti”, rekao je Jandroković u izjavi novinarima nakon obilježavanja Dana Grada Bjelovara.