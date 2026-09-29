Vlada neće graditi novi Maksimir po nagrađenom rješenju? "Ne možemo biti gluhi"

Ne, nikako ne možemo biti slijepi i gluhi na negodovanje sportske i svekolike javnosti. Takav projekt ostaje za budućnost, za 100 godina i ne može se u njegovu gradnju ulaziti protiv svih - to je ukratko izjava novinaru Ivanu Pandžiću s 24 sata, a koja je stigla od visokog dužnosnika bliskog Vladi koji im je potvrdio da se neće graditi po prvonagrađenom rješenju talijanskih arhitekata koje je izazvalo veliko negodovanje javnosti.