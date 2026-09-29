stadion u zagrebu
Vlada neće graditi novi Maksimir po nagrađenom rješenju? "Ne možemo biti gluhi"
Portal 24 sata javlja da Vlada neće financirati gradnju maksimirskog stadiona po rješenju koje je osvojilo prvu nagradu na natječaju.
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Ne, nikako ne možemo biti slijepi i gluhi na negodovanje sportske i svekolike javnosti. Takav projekt ostaje za budućnost, za 100 godina i ne može se u njegovu gradnju ulaziti protiv svih - to je ukratko izjava novinaru Ivanu Pandžiću s 24 sata, a koja je stigla od visokog dužnosnika bliskog Vladi koji im je potvrdio da se neće graditi po prvonagrađenom rješenju talijanskih arhitekata koje je izazvalo veliko negodovanje javnosti.
Međunarodni natječaj provest će se do kraja. Ako bude žalbi u žalbenom roku od onih koji nisu izabrani, o njima će se odlučivati pa je moguće da natječaj bude i poništen.
"Ali čak i da ne bude poništen, Grad i Vladu kao investitore nitko ne može obvezati za gradnju po idejnom rješenju protiv kojeg je javnost. Ne gubi se puno vremena. Imovinsko pravni odnosi su riješeni, što je bila glavna prepreka za gradnju. Stari stadion se treba početi rušiti kada bude gotova Kranjčevićeva i sve će to trajati. Ima dovoljno vremena za izabrati drugo rješenje na nekom drugom pozivnom natječaju", objasnio je sugovornik 24 sata.
I premijer Andrej Plenković izjasnio se protiv idejnog rješenja i rekao da bi mu bilo najdraže da se natječaj poništi.
Ministar Tonči Glavina, ali i gradonačelnik Tomislav Tomašević su podržali i pustili struku da donese ocjenu. Svi arhitekti su bili unisono za prvonagrađeno rješenje, ali se neće ići protiv navijača, sportskih djelatnika i javnosti, zaključuje sugovornik 24 sata.
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