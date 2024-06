Čitate li ispravno oznake o rokovima? Liječnik objasnio što te oznake doista znače

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Prije nego što bacite namirnice iz svog hladnjaka, važno je znati što točno znače oznake o rokovima i sigurnosti hrane koje su navedene na samom proizvodu.

Bacanje hranje je ozbiljan problem, no prije nego što bacite neke proizvode, trebali biste znati da neke namirnice možete jesti i nakon isteka roka.

Dr. Karan Raj, liječnik i kirurg, podijelio je korisne savjete koji vam mogu pomoći da smanjite količinu hrane koju bacate. “Prije nego što bacite hranu, provjerite čitate li ispravno oznake o sigurnosti hrane.”

Trik za cijeđenje limuna koji je oduševio internet: Bez rezanja i prljanja ruku

Raj tako pojašnjava da datum “najbolje upotrijebiti do” ukazuje na to do kada će proizvod biti najboljeg okusa ili kvalitete. No, suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nije datum koji se odnosi na sigurnost nego na kvalitetu i uskus.

Prema dr. Raju, većina konzervirane hrane može se jesti “dvije do pet godina nakon ovog datuma pod uvjetom da je pravilno pohranjena, na hladnom i suhom mjestu”. Suhu rižu još uvijek možete jesti “pet godina nakon ovog datuma, ako je pohranjena u kutiji”, prenosi Mirror.

Na proizvodima možete vidjete i datume “pojesti do” ili “upotrijebiti do”. Dr. Raj pojašanjava da ti datumi označavaju “zadnji dan kada će proizvod biti vrhunske kvalitete”. No, postoji i iznimka.

“Jedina iznimka od ovoga je mliječna hrana za dojenčad. Nemojte koristiti mliječnu hranu za bebe nakon tog datuma”, ističe Raj.

“Ako vidite oznake na hrani na kojima piše da nešto “istječe” određenog datuma, osobito ako se radi o mesu i mliječnim proizvodima, nemojte testirati to”, zaključuje Raj, što znači da biste se u tim slučajevima trebali držati tih navedenih rokova.

Ali većinu vremena možete koristiti svoja “osjetila da odlučite je li nečemu istekao rok trajanja ili ne”. Na primjer, ako “primijetite neobičan miris, promjenu teksture ili prisutnost plijesni ili ispupčene limenke, vjerojatno biste je trebali baciti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Buran okršaj HDZ-a i Možemo o zaposlenima u Holdingu: “Sad će ih sto na ulicu” VIDEO / Jeste li znali za ovaj skriveni gumb u autu? Može očistiti filter za klimu i ukloniti neugodan miris