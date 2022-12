HZJZ objavio zabrinjavajuće podatke

Podijeli :

Izvor: Sara Zinelli / Alamy / Profimedia / ilustracija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) prošlog je tjedna održao okrugli stol o energetskim pićima i maloljetnicima. Prvi put su prikazani podaci o konzumaciji energetskih pića među učenicima u Hrvatskoj u 2022. godini.

U 2022. godini energetska pića rijetko ili češće pije 31,6% učenika i 23,1% učenica u dobi od 11 godina, 48,9% učenika i 48,8% učenica u dobi od 13 godina i 63,4% učenika i 60% učenica u dobi od 15 godina. U odnosu na 2018. godinu zabilježeno je:

– smanjenje kod dječaka u sve tri dobne skupine

– kod djevojčica smanjenje samo u dobi od 15 godina

– smanjila se razlika između dječaka i djevojčica pa su s 13 godina izjednačeni.

U 2022. godini svakodnevno pije energetska pića 5,9% učenika i 2,3% učenica u dobi od 11 godina, 4% učenika i 3,8% učenica u dobi od 13 godina i 6,4% učenika i 3,9% učenica u dobi od 15 godina. U odnosu na 2018. zabilježen je:

– porast kod djevojčica u sve tri dobne skupine

– porast kod dječaka u dobi od 11 i 15 godina.

U 2022. godini rijetko ili češće pije energetska pića s alkoholom 12,6% učenika i 6,9% učenica u dobi od 11 godina, 15,8% učenika i 18,4% učenica u dobi od 13 godina i 37,2% učenika i 34,5% učenica u dobi od 15 godina. U odnosu na 2018. zabilježen je:

– porast kod djevojčica u sve tri dobne skupine

– porast kod dječaka u dobi od 11 i 15 godina.

Iz HZJZ-a navode da su neki podaci zabrinjavajući. “Zabrinjava podatak o velikim količinama energetskih pića koje pije znatan udio maloljetnika: 1-2% učenica i 2-4% učenika u posljednjoj prilici su popili tri i više limenki energetskog pića

(750 ml i više).”

HZJZ navodi da je u 2022. u odnosu na 2018. zabilježeno blago smanjenje povremene konzumacije, ali je porasla rizična konzumacija, odnosno svakodnevna konzumacija energetskih pića i konzumacija energetskih pića s alkoholom.

Zdravstveni rizici

Energetska pića su, uz vodu u boci, najbrže rastući proizvod u industriji pića. Od 2013. godine, prodaja energetskih napitaka svake godineraste zaoko 5postotnih bodova, a u 2020. godine ukupna vrijednost globalnog tržišta dosegla je 61 milijardu američkih dolara.

S porastom popularnosti javila se i zabrinutost zbog štetnih učinaka konzumacije energetskih pića.

Američka akademija za pedijatriju (AAP) objavila je 2011. godine svoju preporuku da djeca i adolescenti ne bi trebali konzumirati energetska pića, a 2013. godine Američko liječničko udruženje (AMA) dalo potporu zabrane reklamiranja energetskih napitaka mlađima od 18 godina kao “mjeru zdravog razuma koju možemo poduzeti kako bismo zaštitili zdravlje američke djece”.

Zdravstveni rizici povezani s konzumacijom energetskih napitaka prvenstveno su povezani s njihovim sadržajem kofeina. Predoziranje kofeinom može povećati broj otkucaja srca (ponekad do palpitacije) i krvni tlak, dovesti do mučnina i povraćanja, uzrokovati izraženu hipokalcemiju, metaboličku acidozu, konvulzije, poremetiti obrasce spavanja ili uzrokovati nemir, tjeskobu ili uznemirenost, a u nekim slučajevima čak i dovesti do smrti.

