Je li opasno jesti sirovu zob?

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Neke su namirnice potencijalno opasne ako se jedu sirove, poput brašna. Ali što je sa sirovom zobi? Možete umiješati sirovu zob u smoothie, napraviti zobenu kašu ili od nje napraviti ukusne kuglice, no je li ih sigurno jesti na ovaj način ili će vam pozliti?

U nastavku ćete pronaći nekoliko primjera kada jedenje sirove zobi može biti potencijalno opasno, a kada ju je sigurno za jesti.

Sirova valjana zob sigurna je za jelo

Postoji nekoliko oblika zobi, ali valjana zob jedna je od popularnijih sorti. Prema FDA-i, valjana zob se proizvodi od 100% oljuštene, čiste zobene krupice koja je kuhana na pari, rezana, valjana i ljuštena. Slično tome, instant ili “1-minute” zob je krupica koja se izreže na nekoliko dijelova, a zatim kuha na pari i uvalja. Budući da su izrezane na manje komade, mogu se brže skuhati.

VEZANA VIJEST Recept: Zobena kaša s jagodama

Kuhanje zobi na pari pomaže smanjiti rizik od prisutnosti patogenih mikroorganizama i čini je sigurnom za jesti sirovu. Zbog toga su zobene pahuljice odstajale preko noći ili recepti koji koriste sirovu valjanu ili instant zob sigurne za jelo, piše Eat This, Not That.

Nadalje, prema Quaker web stranici, zob se može konzumirati bez prethodnog kuhanja, kao kada želite napraviti kolačiće bez pečenja, na primjer. Međutim, neki ljudi imaju osjetljiviji probavni trakt, pa ako prvi put konzumirate sirovu zob, polako je uvodite u prehranu i pijte tekućinu.

Vodite računa o sigurnosti hrane

Iako je korištenje sirove zobi za pripremu jela sigurno, ipak morate imati na umu da se zob koju ste stavili namakati mora čuvati u hladnjaku. Vlažni ugljikohidrati stvaraju okruženje za rast bakterija, a najbolji način da smanjite bilo kakav rast bakterija i očuvate svoju noćnu zob na sigurnom je da je držite u hladnjaku, a ne ostavljate na radnoj površini preko noći.

Kako bi vaša sirova zob ostala što svježija, važno ju je pravilno skladištiti. Nekoliko načina za to, koje preporučuje Michigan State University, uključuju:

– čuvajte neotvorenu suhu zobenu kašu na hladnom i suhom mjestu

– čuvajte otvorenu zob u originalnom spremniku s poklopcem koji čvrsto prianja

– otvorenu zob treba iskoristiti unutar 1 godine

Datumi koji označavaju “najbolje upotrijebiti do” prijedlozi su vremena isteka koje proizvođači hrane stavljaju na pakiranje. Zob je i nakon tog datuma sigurna za jelo. Međutim, ako zob dobije čudan okus ili miris, odmah je bacite.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.