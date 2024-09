Spavate li s uključenim ventilatorom? Postoji pravilo, ali mnogi ga ne poštuju

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Je li sigurno spavati s uključenim ventilatorom ili klima uređajem? Postoji jedno pravilo, ali mnogi ga ne poštuju.

Tijekom toplih dana i noći koristimo sve raspoložive metode da ohladimo svoje tijelo. Najčešće se oslanjamo na ventilatore ili klima uređaje. Međutim, ako se ne pridržavamo određenih pravila, možemo ssami sebi nanijeti štetu.

Korištenje klima uređaja: Savjeti za uštedu energije i novca

Visoke temperature izazivaju značajno zagrijavanje prostorija u kojima boravimo. Štoviše, situacija se ne popravlja preko noći. I što je toplije u spavaćoj sobi, to je teže zaspati. Zbog toga najčešće uključimo ventilator ili klima uređaj. No, je li to sigurno rješenje?

Stručnjaci kažu da je klima uređaj općenito dobar i potreban danju, noću ili u vozilu, ali pod uvjetom da ga ispravno koristimo. Razlika između vanjske temperature i one postavljene na klima uređaju treba biti približno 6 stušnjeva Celzijusa, a ako je veća, izlažemo tijelo tzv. termičkom šoku. Ipak, ako je temperatura pravilno namještena, čak i noću, klimatizacija ne predstavlja opasnost po zdravlje, piše krstarica.

Također, ni drugi rashladni uređaji ne moraju biti štetni. Najvažnije je da ih ne postavljate izravno ka sebi, maksimalnom snagom. Ventilator treba rashlađivati cijelu prostoriju, čime se smanjuje rizik od neželjenih učinaka.

I u slučaju klima uređaja i ventilatora, važno je i pitanje vlaženja. Ovakvi sustavi za umjetno hlađenje smanjuju vlažnost i povećavaju suhoću zraka, što zauzvrat slabi sluznicu. Ako koristimo klima uređaj za spavanje, trebalo bi uključiti i ovlaživač zraka. Također je važno piti vodu. Vlaženjem sluznice štitimo se od infekcija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prepune su šećera i soli: Ovo je pet najgorih namirnica koje možete pojesti VIDEO / Turkinja pokazala kako se kuha turska kava: Iznenadit ćete se koliko je drugačija od naše “domaće”