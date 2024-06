Je li stevija dobra za vas? Evo što stručnjaci misle

Podijeli :

Pixabay

Popularnost stevije je u porastu zadnjih godina, ali odakle dolazi ova zamjena za šećer, ima li nuspojave i je li sigurna?

Stevija se dobiva iz južnoameričke biljke Stevia rebaudiana poznata je i kao rebaudiozid A, reb-A ili rebian, piše The Healthy.

Biljka stevije sadrži steviol glikozide koji se koriste kao zaslađivači. Može ju se naći u pićima, desertima, žvakaćim gumama, pekarskim proizvodima, slatkišima i jogurtu. Također, može se koristiti pri kuhanju i spremanju slastica kod kuće.

Je li stevija sigurna?

Kada se pojavila na tržištu postojale su određene skepse. Prema studijama koje je proveo Center for Science in the Public Interest (CSPI), postojala je zabrinutost kako bi stevija mogla povećati rizik od raka i reproduktivnih problema.

Kroz godine, stevija je postala sigurna prema CSPI standardima, iako grupa i dalje želi raditi dodatna ispitivanja kako bi utvrdila njenu sigurnost.

Potencijalni zdravstveni benefiti stevije

Kontrola razine šećera u krvi, kamen je temeljac upravljanja dijabetesom, a neke namirnice u tom pogledu imaju veće učinke od drugih.

Stevija ne podiže šećer u krvi, objašnjava dijetetičarka Leah Kaufman. “Stevija bi bila dobra i sigurna alternativa šećeru za pacijente s dijabetesom“, pojašnjava Kaufman.

Prema studijama se pokazalo i kako stevija stimulira protein koji je neophodan za percepciju okusa i uključen je u otpuštanje inzulina nakon obroka. Inzulin proizvodi vaša gušterača kako bi regulirala šećer u krvi.

Europska agencija za sigurnu hranu i Joint Food and Agriculture Organization utvrdili su da je prihvatljivi raspon dnevnog unosa stevije najviše 12 mg dnevno.

Stevija je i dobra zamjena za šećer jer nema kalorija. “Oni koji odluče zamijeniti šećer stevijom mogu imati koristi od ove alternative; međutim, gubitak težine nije zajamčen”, kaže Kaufman.

Kakva je stevija koja se prodaje u trgovinama?

Stevija se dobiva iz biljke, te je jako slatka. Često se miješa sa spojevima kao što su eirtrol ili dekstroza kako bi dobila teksturu i izgled nalik šećeru.

“Stevija koju možete kupiti u trgovini može biti pomiješana s Reb-A ili eritritolom, šećernim alkoholom, koji može imati negativne gastrointestinalne učinke i uzrokovati probavne probleme kod nekih ljudi”, upozorava Kaufman. Prevelika konzumacija šećernih alkohola može uzrokovati proljev stoga treba paziti kakvu steviju kupujete u trgovini.