Kako se riješiti mukotrpnog kašlja zbog kojeg ne možete zaspati

Podijeli:







Izvor: Photo by cottonbro from Pexels

Kad prebolite prehladu ili gripu, možete biti zarobljeni u paklenom ciklusu potrebe za snom da biste se oporavili, ali imate problema sa snom zbog dugotrajnog kašlja koji vas još uviejk prati.

Čak i nakon što vaš kašalj nestane tijekom dana, često se vraća noću – čineći vas (i sve ostale u vašem kućanstvu) uznemirenima. Evo što trebate znati o tome zašto vaš kašalj ne prestaje tijekom noći i što možete učiniti da biste pronašli olakšanje, piše Life Hacker.

Zašto kašljemo više tijekom noći

Razlog zašto se vaš kašalj vraća punom snagom kada je vrijeme za spavanje najvjerojatnije je postnazalno kapanje, koje često prati prehladu ili gripu, alergije i infekcije sinusa. Postnazalno kapanje je kada više sluzi nego što je normalno teče niz leđa ili grlo umjesto da izađe iz nosa. To je ono zbog čega se osjećate kao da morate stalno čistiti grlo (ili isprazniti pluća). To znači da vaš kašalj ne pogoršava zalazak sunca; nego to što ležite na leđima.

Savjeti za suzbijanje kašlja

Iako sljedeći savjeti možda neće odmah ukloniti vaš kašalj, trebali bi vam pomoći da bar pronađete olakšanje. Svi su savjeti znanstveno potkrijepljeni i sastavljeni od Zaklade za spavanje i Nacionalne medicinske knjižnice. Ovi su savjeti namijenjeni odraslima, a ne maloj djeci, a pretpostavljaju da ste nepušač. Ako pušite, prvi korak u izliječenju kašlja je prestanak pušenja.

1. Spavajte na kosini

Ako je postnazalno kapanje krivac za vaš kašalj, pokušajte poduprijeti glavu i vrat nekim jastucima. Također pokušajte spavati na boku jer ležanje na leđima samo pomaže da sluz teče ravno niz grlo (nije idealno).

2. Med i čaj

Prije nego što kupite lijek protiv kašlja, razmislite o isprobanim kućnim lijekovima. Tople tekućine poput čaja ili juhe pomažu u otpuštanju sluzi kako bi se smanjila začepljenost i olakšalo gutanje s bolnim grlom. Topla temperatura je ono što pruža olakšanje, stoga se nemojte uzrujavati oko izbora između čaja od kamilice i paprene metvice.

VEZANA VIJEST Čudesna namirnica: Med smanjuje kašalj i štiti srce, ali ima i neke nedostatke

Situaciju će vam olakšati i žlica meda. Jedno je istraživanje čak pokazalo da je med učinkovitiji u suzbijanju noćnog kašlja od uobičajenih lijekova za suzbijanje kašlja koji se izdaju bez recepta. Dodajte med u svoj čaj ili pomiješajte žlicu ili dvije u čašu tople vode.

3. Para i vlaga

Dok je suhi zrak oštar za vaše sinuse, para osigurava prijeko potrebnu vlagu vašim dišnim putevima. Istuširajte se dodatno vrućom, parnom vodom neposredno prije spavanja ili koristite ovlaživač zraka cijelu noć.

4. Lijek protiv kašlja

Znajte da lijekovi koji se izdaju bez recepta smanjuju potrebu za kašljem, dok ekspektoransi razrjeđuju sluz i olakšavaju njeno izbacivanje. Ali kada kupujete lijekove protiv kašlja, zapamtite da kašalj ima svrhu. Zaklada za spavanje ističe da neki medicinski stručnjaci upozoravaju da bi prekomjerna uporaba lijekova za suzbijanje kašlja mogla utjecati na to koliko je vremena potrebno osobi za oporavak. Drugim riječima, previše lijeka protiv kašlja moglo bi uzrokovati da kašalj dulje obavi svoj posao.

Ako ustanovite da vam lijek za kašalj pomaže spavati, možda bi bilo korisno koristiti ga umjereno (imajući na umu moguće nuspojave). A za suhi kašalj mogu biti dovoljne kapi za kašalj ili pastila za smirivanje refleksa kašlja kako biste mogli zaspati.

5. Antibiotici

Drugi razlog za vaš kašalj može biti infekcija sinusa (koja zauzvrat uzrokuje postnazalno kapanje). Otiđite do zdravstvenog radnika i uzmite antibiotike na recept kako biste riješili infekciju.

Kada razgovarati s liječnikom?

Kašalj uzrokovan prehladom ili gripom obično traje oko sedam do deset dana. Ako vaši simptomi kašlja ili prehlade potraju nakon tog vremenskog okvira ili se osjećate posebno bolesno, možda je vrijeme da se posavjetujete s liječnikom.

Ako je vaš kašalj pogoršan astmom, sezonskim alergijama ili drugim stanjima, možda ćete također morati liječiti ta stanja kako biste ublažili kašalj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.