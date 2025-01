Konzumacija ovih namirnica pomoći će s problemima žgaravice

Podijeli :

Nakon obilnog obroka čest i neprijatan osjećaj je žgaravica koja dovodi do peckanja u prsima uz koju se može osjetiti kiselina u grlu.

Žgaravica može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, a često se pogoršava nakon jela ili ako zaspete ubrzo nakon obroka. Gastroenterologinja dr. Yi Qin pojašnjava da prilikom jela hrana prolazi kroz jednjak koji povezuje usta i želudac.

Unutar želuca se nalazi snažna kisela smjesa koja započinje proces probave. Kada dolazi do refluksa kiseline, često dolazi i do osjećaja peckanja koje se naziva žgaravicom, a ponekad i do osjećaja povratka sadržaja želuca u prsa, piše klix.ba.

Prirodni lijek protiv žgaravice: Hrana koju trebate jesti, ali i životne navike koje morate usvojiti

“Žgaravica je neugodan osjećaj, ali je važno znati da citrusni sokovi, alkohol, kava i gazirana pića često izazivaju žgaravicu”, tvrdi dr. Qin.

Također, postoje i napici koji mogu ublažiti žgaravicu i pomoći da se brže vratite svom uobičajenom stanju.

“Biljni čajevi poput čaja od kamilice mogu umiriti želudac, dok metvica može izazvati refluks kiseline”, pojašnjava dr. Qin.

Dijetetičarka Katrina Hartog dodala je i čaj od đumbira kao koristan lijek za smirivanje želuca koji može pomoći kod žgaravice.

“Nasjeckajte komad đumbira na tri kriške, prelijte vrućom vodom i dodajte malo meda za slatkoću”, tvrdi Hartog.

Mlijeko s malo masnoće i biljna mlijeka poput bademovog ili sojinog su odlična za smirivanje žgaravice jer mlijeko neutralizira želučanu kiselinu. Osim toga, konzumacija vode pomaže u reguliranju tjelesne temperature, poboljšava funkciju mozga i povećava nivo energije. Također, za žgaravicu je najvažnija i prevencija.

“Promjene životnog stila, poput prilagodbe prehrane, smanjenja kofeina i alkohola, izbjegavanja prejedanja i masne hrane su ključne”, pojašnjava dr. Nate Favini.

Preporučljivo je izbjegavanje kasnih obroka, ležanja nakon jela i pušenje cigareta.

