Ove dvije namirnice popularan su izbor za doručak, a mogu biti opasne po zdravlje

Britanci su upozoreni da dva popularna sastojka za doručak mogu biti opasna ako imate visok kolesterol, odnosno previše masnih tvari u krvi.

S vremenom se to može nakupiti u arterijama uzrokujući začepljenja. Ponekad se plak također može odvojiti i dovesti do moždanog ili srčanog udara ako putuje do mozga ili srca, piše Express.

Stoga je ključno održavati kolesterol na razini koja se smatra zdravom. To može uključivati ​​oprez u prehrani, s određenim namirnicama za koje se zna da povisuju kolesterol.

Što izbjegavati?

Zasićene masti jedan su od najgorih krivaca kada je u pitanju kolesterol. Kao rezultat toga, zdravstvena tijela pozivaju ljude da svedu unos zasićenih masti na minimum – pogotovo ako već imate visok kolesterol.

No, koje su to namirnice koje biste trebali izbjegavati? Mnoge namirnice sadrže zasićene masti, osobito životinjske namirnice poput mesa, maslaca i mliječnih proizvoda.

Stručnjaci Harvard Healtha rekli su: “Koje su namirnice najgore za visok kolesterol? Crveno meso, pržena hrana i pečeni proizvodi poznati su po tome što podižu razinu kolesterola lipoproteina niske gustoće (LDL), ljepljive vrste koja se nakuplja u stjenkama arterija.”

Popularan doručak

Upozorili su na dvije namirnice koje su popularna hrana za doručak u Velikoj Britaniji. To su kobasice i slanina, a oboje se ubrajaju u mesne prerađevine. U članku pod naslovom “Četiri namirnice koje ne smijete jesti ako imate visok kolesterol”, stručnjaci Harvard Healtha savjetuju ljudima da izbjegavaju prerađeno meso.

“Hrenovke, kobasice i slanina koriste najmasnije komade crvenog mesa i stoga imaju visok sadržaj kolesterola i zasićenih masti. Slanina i kobasice napravljene od puretine ili piletine mogle bi se činiti zdravijima i imaju nešto niži udio kolesterola od verzija s crvenim mesom, ali nisu bez kolesterola”, dodaju.

Konzumaciju crvenog mesa također treba svesti na minimum ako je moguće.

Namirnice koje jedemo za doručak različito utječu na žene i muškarce, evo kako

“Govedina, svinjetina i janjetina općenito imaju visok udio zasićenih masti. Mesni komadi poput hamburgera, rebarca, svinjskih kotleta i pečenja imaju najviše masti. Ne morate u potpunosti izbjegavati meso, samo ga jedite povremeno. Ograničite se na preporučenu veličinu porcije od tri unce i držite se mršavijih komada poput pečenice, svinjskog lungića ili fileta minjona”, napominju.

“Još bolje, zamijenite meso proteinima koji imaju manje zasićenih masnoća i kolesterola, poput pilećih ili purećih prsa bez kože, ribe i graha. Ostala hrana koju su savjetovali da ne jedu bila je pržena hrana poput pilećih krilaca, štapića mozzarelle i kolutića luka te pekarskih proizvoda poput kolačića, kolača i peciva”, navode.

