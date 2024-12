Koja godina je točka bez povratka kod pušača?

Podijeli :

Južnokorejski istraživački tim koji je rezultate svog istraživanja objavio u časopisu Jama Network Open, otkrio je da ponekad može proći i do 25 godina da se rizik od kardiovaskularnih bolesti ponovno smanji nakon prestanka pušenja.

Znanstvenici predvođeni Jun Hwan Choom analizirali su podatke oko 5,4 milijuna ljudi (sadašnjih pušača, bivših pušača i nepušača) korejskog nacionalnog zdravstvenog osiguranja. U gotovo 15 godina praćenja otkrili su da sadašnji pušači najgore prolaze.

Pušenje i rizik od kardiovaskularnih bolesti ovise o broju popušenih cigareta bez obzira na prestanak pušenja, zaključili su znanstvenici u svojoj studiji.

Kod svih bivših pušača, prestanak pušenja je bio povezan sa značajnim smanjenjem rizika. No, to je određeno kumulativnom izloženošću dimu i godinama nakon prestanka pušenja. U usporedbi sa sadašnjim pušačima, ljudi koji su malo pušili imali su manji rizik od kardiovaskularnih bolesti u prvih pet do deset godina nakon prestanka pušenja.

Bivšim pušačima, koji su pušili više cigareta, trebalo je oko 23 godine (čak i 25 godina) dok se njihov rizik od bolesti smanjio na onaj kod onih koji nikada nisu pušili. U usporedbi sa sadašnjim pušačima, teški bivši pušači imali su manju vjerojatnost da će nakon otprilike 20 godina razviti kardiovaskularne bolesti, piše N1.rs.

Prema istraživačima, jedan aspekt je ključan. “Ako doza dima kod ljudi koji počnu pušiti ne prijeđe određeni prag ili tzv. ‘točku bez povratka’, mogu očekivati ​​rano poboljšanje zdravlja ako prestanu pušiti”, stoji u istrraživanju.

Pušački staž od osam godina označen je kao točka bez povratka. “Stoga prestanak pušenja prije navršenih osam pušačkih godina može imati značajne koristi za javno zdravlje”, zaključio je Jun Hwan Chou.

