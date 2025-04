Otkazana sjednica Gradske skupštine: Sazvane izvanredne presice

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine, zadnja u ovom sazivu, na čijem je dnevnom redu bio prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba, neće se održati jer je predlagatelj, gradonačelnik Tomislav Tomašević, povukao prijedlog. Kako se doznaje, ministarstvo graditeljstva ponovno je odbilo dati suglasnosti na GUP grada Zagreba, što je danas potvrdio ministar Branko Bačić.

Klisović je pojasnio da Zakon o prostornome uređenju u članku 108 kaže da suglasnost Ministarstva mora doći prije donošenja GUP-a.

“Upućivanje akta u proceduru, u ovom slučaju GUP-a, ne znači usvajanje akta, odnosno GUP-a. Ovo nije novost jer je i u dosadašnjoj praksi Gradske skupštine bilo primjera da je poslan GUP u skupštinsku proceduru, a da je suglasnost Ministarstva došla tijekom skupštinske procedure, a prije usvajanja odnosno glasovanje”, rekao je Klisović.

Gradonačelnik Tomašević je također s dnevnog reda današnje sjednice Gradske skupštine povukao i drugu točku koja je bila na dnevnom redu, a riječ je o ukidanju statusa javnog dobra na parcelu na području Trnja, tako da se sjednica neće održati.

Ministarstvo prostornog uređenja dva puta je slalo izmjene GUP-a “na popravak”, a Bačić je ranije rekao i da GUP “nije po zakonu”. Objasnio je da zakon ne nalaže to što se i dalje GUP-om daje mogućnost službeniku da na privatnim parcelama traži obvezu provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja.

Dodao je da ako to hoće privatni poduzetnik, Ministarstvo mu neće priječiti da provede taj natječaj, ali mu se to ne može nametnuti GUP-om, ako to zakonom nije predviđeno.

Bačić je također rekao da se ne može i ne smije ograničavati ljudima pristup lokacijskoj dozvoli tamo gdje zakon kaže da je treba izdati. Ustvrdio je da se ne može reći ljudima da se ne može izdati dozvola dok se ne napravi urbanistički plan uređenja jer je, rekao je, poznato da se ti planovi rade 10 do 15 godina.

Tomašević je pak naglasio da neće odustati od toga da se napravi red u urbanističkom kaosu u gradu i tamo gdje je prevelika izgrađenost pa nema ni mjesta za vrtiće i škole te zelene površine. “Imamo preveliku gustoću zgrada što narušava kvalitetu života građana da bi neki ostvarivali ekstra profit”, kazao je.

Press Klisovića

Klisović je potom održao i izvanrednju press konferenciju.

“Za GUP je potrebna suglasnost ministarstva koje, kako je danas rekao ministar Bačić neće biti, stoga se ni današnja sjednica neće održati. GUP se kao akt može pustiti u skupštinsku proceduru, ali zbog ne dobivanja suglasnosti, on neće biti izglasan”, naglasio je Klisović.

‘Neće nas zaustaviti da GUP ide naprijed jer želimo uvesti red’, kazao je Klisović.

Smatra da je Ministarstvo imalo tri mjeseca za očitovanje i da je ono krivo za ulazak u ‘cajtnot’.

Tomašević najavio press