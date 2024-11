Znanstvenici otkrili: Ovih pet bolesti nasljeđujemo od roditelja!

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Svaka osoba ima dva seta gena, jedan od majke i jedan od oca. Geni se sastoje od DNK, nasljednog materijala kod ljudi i drugih organizama. Osim fizičkih značajki i karakteristika, geni također određuju neka zdravstvena stanja koja ljudi nasljeđuju od roditelja.

Evo nekih od najčešćih nasljednih zdravstvenih stanja prema Nacionalnom centru za biotehnološke informacije Nacionalne medicinske knjižnice SAD-a, piše Tenet Health, a prenosi Večernji list.

1. Bolesti srca: Nije iznenađujuće da su srčane bolesti dio popisa, s obzirom na to da su one vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Državama. Najčešći tipovi nasljednih srčanih bolesti su koronarna arterijska bolest (CAD) i hipertenzija ili visoki krvni tlak. CAD je uzrokovan nakupljanjem plaka i kolesterola na unutarnjim stijenkama arterija. Utječe na dotok krvi i kisika u srce. CAD se s vremenom pogoršava i jedan je od vodećih uzroka srčanih udara u SAD-u. S druge strane, do visokog krvnog tlaka dolazi kada vaše srce previše radi da progura krv kroz vaše arterije.

10 najgorih namirnica koje možete pojesti: Povezuju ih s visokim tlakom, masnom jetrom i bolestima srca

Kako smanjiti rizik? Ako imate roditelje koji boluju od srčanih bolesti, možda imate povećani rizik od razvoja srčanih bolesti, ali možete smanjiti rizik ili barem pravilno upravljati simptomima. Neke promjene načina života koje mogu pomoći uključuju zdravu prehranu, redovito vježbanje, održavanje zdrave tjelesne težine, ograničavanje konzumacije alkohola, izbjegavanje pušenja i redovite preglede kod liječnika.

2. Astma: Astma je plućna bolest uzrokovana okidačima kao što su alergije, zagađivači zraka, dim, plijesan, grinje, životinje… Ljudi koji imaju astmu mogu patiti od epizoda stezanja u prsima, kašlja, problema s disanjem i piskanja.

Kako upravljati svojim simptomima? Ograničavanje vaše izloženosti okidačima najbolji je način da izbjegnete simptome astme. Također morate držati svoje lijekove pri ruci u slučaju pojave simptoma. Ako još ne znate sve okidače, obratite se svom liječniku.

3. Šećerna bolest: Jedna od 13 osoba u SAD-u ima dijabetes. Mogu ga uzrokovati genetski čimbenici, čimbenici okoliša i način života. Bez obzira na to radi li se o dijabetesu tipa 1 ili 2, to je kronična bolest koja se mora rano otkriti i liječiti jer može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sljepoće, amputacije, bolesti srca i zatajenja bubrega.

Kako smanjiti rizik? Djeca osoba s dijabetesom imaju veću vjerojatnost da će dobiti bolest. Međutim, možete smanjiti rizik ili bolje upravljati svojim simptomima jedući manje šećera i masti, održavajući zdravu tjelesnu težinu, redovito vježbajući, izbjegavajući stres i savjetujući se s liječnikom za odgovarajuće liječenje.

4. Bolesti jednog gena ili monogenske bolesti: Poremećaj jednog gena je određeni gen koji uzrokuje bolest. Postoji više od 6000 poremećaja pojedinačnih gena i njihovi se simptomi razlikuju na mnogo načina. Neki poremećaji jednog gena mogu se identificirati čim se trudnoća ili porodi, dok se drugi možda neće dijagnosticirati sve do odrasle dobi. Takvi se poremećaji mogu prenijeti čak i kada majka i otac osobe ne pokazuju simptome.

Kako smanjiti rizik? Ako znate za obiteljski poremećaj jednog gena, razgovarajte s liječnikom kako bi vas on/ona mogao uputiti specijalistu. U suprotnom, možete potražiti test ili pregled kako biste utvrdili imate li navedeni poremećaj.

5. Rak: Rak dolazi u mnogim oblicima. Uzrokuje ga nekontrolirani rast i širenje abnormalnih stanica u određenim dijelovima tijela. Osim načina života, nastanku raka pridonose i geni i okolišni čimbenici. Neke od najčešćih vrsta raka uključuju rak pluća, dojke i prostate. Rak pluća dovodi do najvećeg broja smrti od raka kod muškaraca i žena u SAD-u.

Kako smanjiti rizik? Rizici i simptomi razlikuju se ovisno o vrsti raka. Općenito, rizik možete smanjiti pridržavanjem zdrave prehrane, redovitom tjelovježbom, izbjegavanjem pušenja, ograničavanjem konzumacije alkohola i rutinskim zdravstvenim kontrolama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stavite list lovora ispod jastuka, iznenadit ćete se učinkom VIDEO / Jednostavan trik koji će u nekoliko minuta ukloniti tvrdokorne mrlje s kauča